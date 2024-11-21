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Yunus Akgün'e aradan sonra zam

Yunus Akgün'e aradan sonra zam

Umut Yılmaz
04:0021/11/2024, Perşembe
G: 21/11/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Yunus Akgün
Yunus Akgün

Galatasaray'da bu sezon sergilediği başarılı performansla dikkat çeken 24 yaşındaki oyuncunun 2026'da bitecek sözleşmesi uzatılacak. Milli futbolcunun yıllık 20 milyon TL olan maaşı 50 milyon TL olacak.

Bu sezon Galatasaray’da bulduğu şansı iyi değerlendiren Yunus Akgün, zirveye doğru ilerliyor. 16 maçta 6 gol ve 2 asiste imza atan genç yıldız, sarı-kırmızılı takımda yeni kontratına imza atmaya hazırlanıyor. Avrupa’da devleri peşine takan 24 yaşındaki oyuncunun 2026 yılında bitecek kontratı uzatılacak. Sözleşmesi de iyileştirilecek olan Yunus, 20 milyon TL’lik maaşı 50 milyon TL’nin üzerine çıkartılacak.


DÖNÜŞTE İMZA

Türkiye formasıyla Galler ve Karadağ maçlarında oynayan Yunus, milli takım dönüşü yeni sözleşmesine imza atmaya hazırlanıyor. Bodrum deplasmanı, AZ Alkmaar deplasmanı gibi zorlu maçlarına çıkacak olan Galatasaray, genç oyuncusunu yeni kontratla motive edecek.




#Galatasaray
#futbol
#sözleşme
#Yunus Akgün

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