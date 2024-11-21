Yunus Akgün'e aradan sonra zam

Bu sezon Galatasaray’da bulduğu şansı iyi değerlendiren Yunus Akgün, zirveye doğru ilerliyor. 16 maçta 6 gol ve 2 asiste imza atan genç yıldız, sarı-kırmızılı takımda yeni kontratına imza atmaya hazırlanıyor. Avrupa’da devleri peşine takan 24 yaşındaki oyuncunun 2026 yılında bitecek kontratı uzatılacak. Sözleşmesi de iyileştirilecek olan Yunus, 20 milyon TL’lik maaşı 50 milyon TL’nin üzerine çıkartılacak.