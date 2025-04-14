Yunus rekora koşuyor

Galatasaray’ın genç yıldızı Yunus Akgün, parlak bir sezon geçiriyor. Performansıyla dikkatleri üzerine çeken Yunus, takımına şampiyonluk yarışında da büyük katkı sağlıyor. Son olarak Samsunspor deplasmanında 1 gol-1 asistlik performans sergileyen genç yıldızın sezon içindeki genel skor katkısı 20’ye ulaştı. Tüm kulvarlarda 37 maça çıkan Yunus, 12 gol ve 8 asistlik katkı verdi. Süper Lig’de attığı 7 golü 8 asistle süsleyen 24 yaşındaki oyuncu, Avrupa Ligi’nde 8 maçta 5 gol atmayı başardı. Genç yıldız, sezon bitimine kadar 6 skor katkısı daha vermesi halinde kariyer rekorunu egale edecek.

Bu sezon sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Yunus Akgün, Avrupa’dan birçok önemli kulübü de peşine taktı. Sarı-kırmızılı takımın RAMS Park’ta oynadığı mücadelelere sürekli scout ve temsilciler gelirken, Yunus’u canlı takip ediyorlar. Galatasaray cephesi ise sezon sonunda tekliflerin gelmesine kesin gözüyle bakılan Yunus için yeni sözleşme hazırlığı yapıyor. Genç oyuncuyla uzun zamandır pazarlık masasında oturan yönetim, sezon bitimine kadar yeni kontrat imzalamak istiyor.