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Yunus’a Premier talip

Yunus’a Premier talip

Umut Yılmaz
04:001/05/2025, Perşembe
G: 1/05/2025, Perşembe
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Galatasaray altyapısından yetişen Yunus Akgün, kariyeri boyunca Adana Demirspor ve Leicester City'de kiralık olarak forma giydi.
Galatasaray altyapısından yetişen Yunus Akgün, kariyeri boyunca Adana Demirspor ve Leicester City'de kiralık olarak forma giydi.

Bu sezon Galatasaray’da sergilediği başarılı performansla dikkat çeken Yunus Akgün, dev kulüpleri peşinde gezdiriyor. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United ve Aston Villa, genç oyuncuyu transfer listesine ekledi.

Hem Süper Lig hem de Ziraat Türkiye Kupası’nda adım adım şampiyonluğa ilerleyen Galatasaray’ın saha içerisinde parlayan yıldızlarından biri de Yunus Akgün oldu. Bu sezon çıktığı 40 maçta 12 gol ve 10 asistlik performans sergileyen genç oyuncu, İngiltere Premier Lig kulüplerinin listesine adını yazdırdı. İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Newcastle United ile Aston Villa, 24 yaşındaki oyuncuyu transfer etmek için düğmeye bastı. İki kulüp de Yunus’un mevcut sözleşmesinde bulunan 11 milyon Euro’luk serbest kalma bedelini ödemeyi gözden çıkarttı.


YÖNETİM SÖZLEŞME İÇİN BASTIRIYOR

Galatasaray’da Başkan Dursun Özbek ve yönetimi ise Yunus Akgün ile yeni sözleşme için çalışıyor. Milli futbolcunun kontratındaki serbest kalma bedelini kaldırmak isteyen sarı-kırmızılı kulüp, Yunus ile sözlü olarak anlaştı. Prensip anlaşmasına varılan 24 yaşındaki oyuncuyla yeni sözleşmenin sezon bitmeden resmiyete dökülmesi bekleniyor. Yönetim, yeni sözleşmede serbest kalma bedeline yer vermeyecek.


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