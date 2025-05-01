Yunus’a Premier talip

Hem Süper Lig hem de Ziraat Türkiye Kupası’nda adım adım şampiyonluğa ilerleyen Galatasaray’ın saha içerisinde parlayan yıldızlarından biri de Yunus Akgün oldu. Bu sezon çıktığı 40 maçta 12 gol ve 10 asistlik performans sergileyen genç oyuncu, İngiltere Premier Lig kulüplerinin listesine adını yazdırdı. İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Newcastle United ile Aston Villa, 24 yaşındaki oyuncuyu transfer etmek için düğmeye bastı. İki kulüp de Yunus’un mevcut sözleşmesinde bulunan 11 milyon Euro’luk serbest kalma bedelini ödemeyi gözden çıkarttı.