Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Diğer
Yusuf Dikeç ilk 10'da

Yusuf Dikeç ilk 10'da

15:2027/12/2024, Cuma
AA
Sonraki haber
Yusuf Dikeç, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan ile birlikte Türkiye'ye 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde gümüş madalya kazandırmıştı.
Yusuf Dikeç, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan ile birlikte Türkiye'ye 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde gümüş madalya kazandırmıştı.

Milli atıcı Yusuf Dikeç, Bulgaristan Haber Ajansı tarafından 51'incisi düzenlenen "Balkanlar'ın Sporcusu" ödülü için finale kalan 10 aday arasında yer aldı.

Balkan Haber Ajansları Birliği - Güneydoğu Avrupa (ABNA-SE) üyelerinin oylarıyla belirlenen "Balkanlar'ın Sporcusu" ödülüne, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na damga vuran milli atıcı Yusuf Dikeç de aday gösterildi.


Ödülü kazanan sporcu, ocak ayının ikinci yarısında Sofya'da düzenlenecek törenle ilan edilecek.


Listede şu sporcular bulunuyor:

Yusuf Dikeç (Türkiye) - Atıcılık

Novak Djokovic (Sırbistan) - Tenis

Nikola Jokic (Sırbistan) - Basketbol

Kostas Sloukas (Yunanistan) – Basketbol

Miltiadis Tentoglou (Yunanistan) - Atletizm

Apostolos Christou (Yunanistan) - Yüzme

David Popovici (Romanya) - Yüzme

Karlos Nasar (Bulgaristan) - Halter

Dusan Mandic (Sırbistan) - Su topu

Barbara Matic (Hırvatistan) - Judo




#Balkanlar
#Yusuf Dikeç
#Bulgaristan Haber Ajansı

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AUZEF sınav tarihleri, sınav süresi, başlangıç ve bitiş saati İstanbul Üniversitesi tarafından açıklandı