Yusuf Sarı Trabzonspor'dan ayrıldı

Trabzonspor forması giyen Yusuf Sarı'nın yeni adresi belli oldu. 23 yaşındaki kanat oyuncusu Yusuf Sarı, bir diğer Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor'a imza attı.

Ligin ilk yarısını bordo-mavili ekipte geçiren genç oyuncu, ikinci devreden itibaren Rize ekibinde forma giyecek. Yusuf Sarı bu sezon 19 maçta görev aldı ve 1 gol attı.

Çaykur Didi Stadı'nda düzenlenen imza törenine Kulüp Başkanı Tahir Kıran, yönetim kurulu üyeleri ve Yusuf Sarı katıldı.

"Bonservisi ile bize geliyor"

Kıran, burada yaptığı açıklamada, Yusuf Sarı'nın önemli bir oyuncu olduğunu belirterek, "Transferde yardımlarını esirgemeyen Trabzonspor camiasına, başkanına teşekkür ediyorum. İkinci yarıda Rizespor'un başarısı için ter dökecek, elinden gelenin en iyisini yapacak. Bonservisi ile bize geliyor. Sezon sonunda sözünü aldık. Sezon sonunda oturup tekrar görüşmemizi yapacağız. Detaylar sezon sonunda netlik kazanacak." dedi.

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Kıran, futbolcunun iki akraba şehrin birinden diğerine geldiğini vurgulayarak, yabancılık çekmeyeceğini sözlerine ekledi.

"Büyük bir camiadan büyük bir camiaya geldim"

Yusuf Sarı, Tahir Kıran'a teşekkür ederek, "Rizespor camiası için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Mutluyum. Büyük bir camiadan büyük bir camiaya geldim. Çok konuşmaya gerek yok." diye konuştu.

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