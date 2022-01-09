Spor Yusuf Sarı Trabzonspordan ayrıldı
TRANSFER

Yusuf Sarı Trabzonspor'dan ayrıldı

Süper Lig'in lideri Trabzonspor'dan bir ayrılık haberi geldi. Edin Visca'nın takıma katılmasıyla ayrılık kararı alan Yusuf Sarı Çaykur Rizespor'la anlaştı .

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Yusuf Sarı Trabzonspordan ayrıldı
Yusuf sarı bu sezon Süper Lig'de 15 maça çıktı.

Trabzonspor forması giyen Yusuf Sarı'nın yeni adresi belli oldu. 23 yaşındaki kanat oyuncusu Yusuf Sarı, bir diğer Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor'a imza attı.

Ligin ilk yarısını bordo-mavili ekipte geçiren genç oyuncu, ikinci devreden itibaren Rize ekibinde forma giyecek. Yusuf Sarı bu sezon 19 maçta görev aldı ve 1 gol attı.

Çaykur Didi Stadı'nda düzenlenen imza törenine Kulüp Başkanı Tahir Kıran, yönetim kurulu üyeleri ve Yusuf Sarı katıldı.

"Bonservisi ile bize geliyor"

Kıran, burada yaptığı açıklamada, Yusuf Sarı'nın önemli bir oyuncu olduğunu belirterek, "Transferde yardımlarını esirgemeyen Trabzonspor camiasına, başkanına teşekkür ediyorum. İkinci yarıda Rizespor'un başarısı için ter dökecek, elinden gelenin en iyisini yapacak. Bonservisi ile bize geliyor. Sezon sonunda sözünü aldık. Sezon sonunda oturup tekrar görüşmemizi yapacağız. Detaylar sezon sonunda netlik kazanacak." dedi.

Kıran, futbolcunun iki akraba şehrin birinden diğerine geldiğini vurgulayarak, yabancılık çekmeyeceğini sözlerine ekledi.

"Büyük bir camiadan büyük bir camiaya geldim"

Yusuf Sarı, Tahir Kıran'a teşekkür ederek, "Rizespor camiası için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Mutluyum. Büyük bir camiadan büyük bir camiaya geldim. Çok konuşmaya gerek yok." diye konuştu.

Fırtına'dan tarihi puan
SPOR
Fırtına'dan tarihi puan

Holmen'den Beşiktaş'a gözdağı: "İyi bir sonuç alacağız"
SPOR
Holmen'den Beşiktaş'a gözdağı: "İyi bir sonuç alacağız"
Son dakikalar nefes kesiyor

Son dakikalar nefes kesiyor

​Mücadelenin canlı anlatımını takip etmek için tıklayın.
Beşiktaşın yeni yeteneği mest etti

Beşiktaş'ın yeni yeteneği mest etti

17 yaşındaki futbolcu, Rizespor maçında gündem haline geldi.
Merkezde İstanbul var

​Türkiye'nin 9 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı.

Norveç'te tedarik sıkıntısı: Kullanılmış iç çamaşırı verilecek.

Bakan Kurum'dan İstanbul açıklaması.

Ülkenin dört bir yanından geliyorlar

Ülkenin dört bir yanından geliyorlar

Kapısında bekleyen askerleriyle dikkat çekiyor.

​Türkiye Sarıkamış'ta 'Şühedanın İzinde'.

​Trabzonspor eski başkanı Nuri Albayrak'tan şampiyonluk mesajı.

​Teröristlerce iki kardeşi katledildi, oğlu için gözyaşı döküyor.

​Pandemi döneminde yıldızı parladı, kendine hayran bırakıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.