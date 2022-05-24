Yusuf Sarı'nın yeni adresi belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şampiyon boksörlere tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda beş altın ve iki bronz madalyayla takım halinde şampiyon olan milli sporcuları telefondan görüntülü arama yaparak tebrik etti. Milli sporcuları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet eden Erdoğan, 'Sizleri Paris Olimpiyatları'nda Olimpiyat şampiyonu olarak kutlamak istiyorum.' ifadelerini kullandı.