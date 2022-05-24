Yusuf Sarı'nın yeni adresi belli oldu

Süper Lig'i 9. sırada tamamlayan ve gelecek sezon da iddialı bir kadroyla mücadele etmek isteyen Adana Demirspor, transfere hızlı başladı.
Fanatik'in haberine göre Mavi-Şimşekler Çaykur Rizespor forması giyen sağ kanat oyuncusu Yusuf Sarı ile 3 yıllık anlaşma sağladı.
Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılacağı kaydedildi.
2019-2022 yılları arasında Trabzonspor forması giyen Yusuf Sarı, devre arasında Çaykur Rizespor'a transfer oldu.
Rizespor forması giydiği 13 lig maçında 3 gol, 2 asist ile oynayan 23 yaşındaki futbolcunun Karadeniz ekibi ile sözleşmesi sona erdi.