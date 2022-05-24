Spor Yusuf Sarının yeni adresi belli oldu
TRANSFER

Yusuf Sarı'nın yeni adresi belli oldu

Adana Demirspor'un, Çaykur Rizespor ile sözleşmesi sona eren kanat oyuncusu Yusuf Sarı ile anlaştığı bildirildi.

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Haber Merkezi Diğer
Yusuf Sarının yeni adresi belli oldu
Yusuf Sarı yarım sezon Rizespor forması giydi.

Süper Lig'i 9. sırada tamamlayan ve gelecek sezon da iddialı bir kadroyla mücadele etmek isteyen Adana Demirspor, transfere hızlı başladı.

Fanatik'in haberine göre Mavi-Şimşekler Çaykur Rizespor forması giyen sağ kanat oyuncusu Yusuf Sarı ile 3 yıllık anlaşma sağladı.


Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılacağı kaydedildi.

2019-2022 yılları arasında Trabzonspor forması giyen Yusuf Sarı, devre arasında Çaykur Rizespor'a transfer oldu.

Rizespor forması giydiği 13 lig maçında 3 gol, 2 asist ile oynayan 23 yaşındaki futbolcunun Karadeniz ekibi ile sözleşmesi sona erdi.


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Yusuf Sari (@yusuf_sariiiii)'in paylaştığı bir gönderi

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