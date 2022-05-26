Spor Yusuf Sarıya birçok kulüp talip oldu
TRANSFER

Yusuf Sarı’ya birçok kulüp talip oldu

Süper Lig’de gösterdiği performansla dikkat çeken 23 yaşındaki kanat oyuncusu Yusuf Sarı’nın talipleri artıyor.

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Haber Merkezi İHA
Yusuf Sarı’ya birçok kulüp talip oldu
Yusuf Sarı bu sezon 32 resmi maça çıktı ve 4 gol 2 asist üretti

Süper Lig’de geçtiğimiz sezonu Trabzonspor’dan kiralık olarak Çaykur Rizespor’da geçiren Yusuf Sarı’nın talipleri artıyor.

30 Haziran 2022’de Trabzonspor ile sözleşmesi sona erecek olan 23 yaşındaki futbolcuya Fransa’dan Troyes, İtalya’dan Cagliari, Salernitana ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden de takımlar talip olurken, Adana Demirspor ile olan transfer görüşmesinde de ciddi mesafe kat edildiği belirtildi.

Sarı’nın önümüzdeki günlerde kararını verip, yakın bir zamanda yeni kulübüne transferinin açıklanması bekleniyor.
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