Yusuf Yazıcı haftanın 11'inde

Yusuf Yazıcı, Ligue 1’de bu hafta Lille’in evinde Bordeaux ile oynadığı karşılaşmada 1 gol 2 asistlik performans sergileyerek takımının 3-0'lık galibiyetinde büyük pay sahibi olmuştu. L'Equipe, haftanın en iyi 11'inde yer verdiği milli futbolcuya 8 de puan verdi.
Fransız dünyaca ünlü spor gazetesi L’Equipe’nin hazırladığı haftanın 11’inde milli futbolcu Yusuf Yazıcı’nın yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda Galatasaray’ın rakibi olan Paris Saint-Germain’den de 4 futbolcu yer aldı.
L’Equipe’in yaptığı haftanın en iyi 11’inde şu isimler yer alıyor:
- Gautier Larsonneur (Brest)
- Mohamed Simakan (Strasbourg)
- Jean-Charles Castelletto (Brest)
- Presnel Kimpembe (Paris Saint Germain)
- Ludovic Baal (Brest)
- Angel Di Maria (Paris Saint Germain)
- Marco Verratti (Paris Saint Germain)
- Paul Lasne (Brest)
- Yusuf Yazıcı (Lille)
- Mauro Icardi (Paris Saint Germain)
- Wissam Ben Yedder (Monaco)
Lille forması giyen milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, L'Equipe'in belirlediği haftanın 11'inde yer aldı👏 pic.twitter.com/fzKheX0an6
Lille forması giyen milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, L'Equipe'in belirlediği haftanın 11'inde yer aldı👏 pic.twitter.com/fzKheX0an6— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 28 Ekim 2019
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