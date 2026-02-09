Yeni Şafak
Zenit Jhon Duran'ı açıkladı

15:239/02/2026, Pazartesi
AA
Jhon Duran'ın güncel piyasa değeri 32 milyon euro olarak gösteriliyor.
Rusya'nın Zenit takımı Kolombiyalı futbolcu Jhon Duran'ı sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.

Zenit, Kolombiyalı futbolcu Jhon Duran'ı sezon sonuna kadar kiraladı


Kulüpten yapılan açıklamada, "Jhon Duran artık bir Zenit oyuncusu. Kolombiyalı forvet, 2025-26 sezonunun sonuna kadar Al-Nassr'dan kiralık olarak kadromuza katıldı. Rusya'ya hoş geldin Jhon" ifadeleri kullanıldı.


Fenerbahçe'nin sezon başında Suudi Arabistan'ın Al Nassr ekibinden kiraladığı 22 yaşındaki santrfor, tüm kulvarlarda 21 maçta forma giymiş ve 5 gol atmıştı.





