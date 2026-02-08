Fenerbahçe’den kimsenin fark etmediği transfer: Son gün imzayı atmış

Ara transfer döneminde kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren Fenerbahçe’nin, son günde 18 yaşındaki Ganalı Daniel Asante Amoh’u da TFF’ye bildirdiği ortaya çıktı.
Ara transfer döneminde Mert Günok, Anthony Musaba, Matteo Guendouzi, Sidiki Cherif ve N’Golo Kante gibi isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe’nin, son gün bir transfer daha yaptığı öğrenildi.
Sarı-lacivertliler, 2007 doğumlu Ganalı futbolcu Daniel Asante Amoh’u kadrosuna kattığını Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) bildirdi.
TFF’nin resmi internet sitesinde Amoh’un sözleşmesinin başlangıç tarihi 5 Şubat 2026, bitiş tarihi ise 15 Ocak 2027 olarak kayıtlara geçti.
18 yaşındaki genç oyuncu, Fenerbahçe U19 Takımı’nda forma giyecek. Hem iki kanatta hem de 10 numara pozisyonunda görev yapabilen Amoh’un çıkış yaptığı kulüp ise Gana temsilcisi Inter Millas olarak gösteriliyor.