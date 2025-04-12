Zirvenin hakimi

Süper Lig’in 31. haftasında Samsunspor, sahasında Galatasaray’ı konuk etti. Şampiyonluk yolunda yürüyen Galatasaray da gelecek sezon Avrupa’ya gitmek isteyen Samsunspor da üç puan hedefiyle sahaya çıktı. Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda kıran kırana bir mücadeleye sahne olan karşılaşmayı sarı-kırmızılılar kazanmayı başardı: 0-2. Aslan, hanesine yazdırdığı 3 puanla en yakın rakibi Fenerbahçe’yle puan farkını maç fazlasıyla 6’ya yükseltti. Galatasaray, karşılaşmanın ilk düdüğüyle birlikte oyunu rakip sahaya yıktı. Topun kontrolünü elinde tutan sarıkırmızılılar, özellikle kanatlardan açılan ortalarla etkili olmaya çalıştı. Kendi sahasına kapanan Samsun ekibi ise kaptığı toplarla hızlı ataklara çıkmaya çalıştı. 9. dakikada defans arkasına sarkarak aşırtma vuruşla fileleri havalandıran Holse’nin golü VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 14’te Osimhen’in şutunu Samsun defansı uzaklaştırmayı başaramazken, dönen topu önünde bulan Yunus, sert bir şutla ağları sarstı.