Zirvenin hakimi

Galatasaray, Süper Lig’in 31. haftasında konuk olduğu zorlu Samsunspor deplasmanından galibiyetle döndü. Şampiyonluk yolunda önemli bir virajı kayıpsız dönen sarı-kırmızılılar, maç fazlası ile takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını 6’ya çıkardı. Aslan’a 3 puanı getiren golleri Yunus ve Osimhen kaydetti.
Süper Lig’in 31. haftasında Samsunspor, sahasında Galatasaray’ı konuk etti. Şampiyonluk yolunda yürüyen Galatasaray da gelecek sezon Avrupa’ya gitmek isteyen Samsunspor da üç puan hedefiyle sahaya çıktı. Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda kıran kırana bir mücadeleye sahne olan karşılaşmayı sarı-kırmızılılar kazanmayı başardı: 0-2. Aslan, hanesine yazdırdığı 3 puanla en yakın rakibi Fenerbahçe’yle puan farkını maç fazlasıyla 6’ya yükseltti. Galatasaray, karşılaşmanın ilk düdüğüyle birlikte oyunu rakip sahaya yıktı. Topun kontrolünü elinde tutan sarıkırmızılılar, özellikle kanatlardan açılan ortalarla etkili olmaya çalıştı. Kendi sahasına kapanan Samsun ekibi ise kaptığı toplarla hızlı ataklara çıkmaya çalıştı. 9. dakikada defans arkasına sarkarak aşırtma vuruşla fileleri havalandıran Holse’nin golü VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 14’te Osimhen’in şutunu Samsun defansı uzaklaştırmayı başaramazken, dönen topu önünde bulan Yunus, sert bir şutla ağları sarstı.
İKİNCİ YARI GOLLE BAŞLADI
Mücadelenin ikinci yarısına da hızlı bir giriş yapan Galatasaray, kısa süre içerisinde farkı açtı. 47’de Yunus Akgün’ün ara pasıyla defans arkasına sarkan Osimhen, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu filelerle buluşturdu. 2-0 geriye düşen Samsun ekibinin takım boyu uzarken, arkada derin açıklar vermeye başladı. Sarıkırmızılı takım da bu boşlukları hızlı oyuncularıyla değerlendirmeye çalıştı. Bu sezon önde olduğu maçların son 30 dakikasında sık sık oyundan düşen ve rakibine geri dönüş şansı veren Aslan, bu maçta işini şansa bırakmadı.