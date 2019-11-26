Zlatan Ibrahimovic'in paylaşımı merak uyandırdı

Son olarak LA Galaxy forması giyen ve sözleşmesi sona eren İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İsveçlileri heyecanlandırdı.

Ülkesinin takımlarından Hammarby Fotboll'un formasının arkasında isminin yazılı olduğu görseli paylaşan yıldız oyuncu, akıllarda soru işareti bıraktı. Ibrahimovic'in bu paylaşımı ülkesine geri döndüğü şeklinde yorumlandı.

Zlatan Ibrahimovic'in sosyal medya paylaşımı 🤔 https://t.co/MiZD9SgOKy — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 26, 2019

Galaxy'de ayrılırken kendine has bir üslupla Amerika'ya veda eden oyuncu, "Geldim, gördüm, fethettim. Yeniden yaşadığımı hissettirdiği için LA Galaxy'ye teşekkür ederim. Galaxy taraftarları, siz Zlatan'ı istediniz, ben size Zlatan'ı verdim. Bir şey değil. Hikaye devam ediyor. Şimdi beyzbol izlemeye geri dönebilirsiniz" ifadelerini kulanmıştı.