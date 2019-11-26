AVRUPA LİGLERİ

Zlatan Ibrahimovic'in paylaşımı merak uyandırdı

MLS Ligi ekiplerinden LA Galaxy ile yollarını ayıran Zlatan Ibrahimovic'in, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşım merak uyandırdı. Yıldız oyuncun isminin yazılı olduğu bir görseli paylaşması, ülkesine geri döndüğü şeklinde yorumlandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ibrahımovic geride bıraktığımız sezon LA Galaxy formasıyla çıktığı 31 karşılaşmada 31 gol ve 8 asist ile oynamıştı.

Ibrahımovic geride bıraktığımız sezon LA Galaxy formasıyla çıktığı 31 karşılaşmada 31 gol ve 8 asist ile oynamıştı.

Son olarak LA Galaxy forması giyen ve sözleşmesi sona eren İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İsveçlileri heyecanlandırdı.

Ülkesinin takımlarından Hammarby Fotboll'un formasının arkasında isminin yazılı olduğu görseli paylaşan yıldız oyuncu, akıllarda soru işareti bıraktı. Ibrahimovic'in bu paylaşımı ülkesine geri döndüğü şeklinde yorumlandı.

  • Galaxy'de ayrılırken kendine has bir üslupla Amerika'ya veda eden oyuncu, "Geldim, gördüm, fethettim. Yeniden yaşadığımı hissettirdiği için LA Galaxy'ye teşekkür ederim. Galaxy taraftarları, siz Zlatan'ı istediniz, ben size Zlatan'ı verdim. Bir şey değil. Hikaye devam ediyor. Şimdi beyzbol izlemeye geri dönebilirsiniz" ifadelerini kulanmıştı.

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