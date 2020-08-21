Sunucu ağ üzerinden gelen isteklere göre verilerin işlenip kullanıcıya ulaştırılmasını sağlamaktadır. Kesintisiz çalışacak şekilde tasarlanan sunucular veri merkezlerinde bulunmaktadır. Sunucu kiralama ise web sitesi yayınlamak isteyenler için önemli bir çözümdür. Sunucu kiralama işlemi için sistem gereksinimlerinizi belirlemeniz ve bu sistem gereksinimlerine göre sunucu seçmeniz gerekmektedir. Örneğin Php tabanlı bir web sitesi veya yazılım çalıştırılacaksa Linux işletim sisteminden uygun olan Centos işletim sistemi seçilmelidir. Sunucuları Windows, Linux, Unix tabanlı olarak kullanabilirsiniz. Linux işletim sistemi için Centos, Ubuntu vb. sistemleri kullanabilirsiniz. Windows işletim sistemleri için Windows 10, Server 2012, Server 2019 vb. sistemleri kullanabilirsiniz. Sunucu kiralama yapıldığı zaman Windows işletim sistemleri için uzaktan bağlanabilirsiniz. Linux işletim sistemleri için uzak bağlantı yerine console bağlantısı yapabilirsiniz.

Sunucu Kiralama Çeşitleri Nelerdir ?

Sunucu kiralama tek bir yöntemle olmaz. Farklı tip sunucular satın alabilirsiniz. Örneğin vmware ile sanallaştırılan sunucular VDS olarak adlandırılmaktadır. Benzer şekilde VPS sunucularda openvz gibi sistemlerle sanallaştırılmaktadır. Dedicated sunucu kiralamada işletim sistemi vmware,openvz,Windows yada Linux gibi seçilebilir. Sunucu kiralama da en önemli şey ihtiyacınızı en net şekilde belirlemektir. VPS satın alması gereken kullanıcılar yeni sunucu kullanacak amatör kullanıcılar olmasına karşın, VDS satın al denilen kullanıcılar genel olarak profesyonel amaçlı kullanıcılardır. Dedicated sunucu kiralaması gereken kullanıcılar ileri düzeyde sanallaştırma ve işletim sistemi bilgisine sahip bilgi işlem personelleri olacaktır.

Sunucu Kiralama Ne İşe Yarar?

Sunucu kiralama işlemi yapıldığında bu sunucular ile birçok işlem yapılabilmektedir. Sunucular farklı işletim sistemleri üzerine yapılandırılabilmektedir. Linux veya Windows işletim sistemlerinde kullanılabilir. Ve bu işletim sistemleri üzerine farklı farklı kontrol panelleri kurularak web siteleri yayına verilebilmektedir. Bu kontrol panellerinden bazıları şunlardır: Plesk Panel, cPanel, Kloxo Panel, Webuzo Panel, Web Panel, Vesta Panel, Webmin Panel. Bu kontrol panelleri genel olarak Linux işletim sistemleri ile uyumlu çalışmaktadır. Windows işletim sistemlerinde çalışan kontrol panelleride bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi Plesk Paneldir. Hem Windows hem de Linux sistemler üzerinde çalışan bu kontrol paneli son yıllarda birçok kişi tarafından kullanılmaktadır.

Sunucu kiralama konusunda uzman olan Mersin Teknopark firması Control Teknoloji A.Ş – www.control.com.tr sunucu lisansları konusunda kullanıcılarına farklı dönemlerde anlaşmalı oldukları çeşitli kontrol panellerini ücretsiz sunarak start upların ve diğer girişimcilerin maliyetlerini önemli ölçüde azalttıklarını belirtiyor. Ayrıca sunucu kiralandığı zaman ayarlı ve konfigure bir şekilde teslim edilmesinin de kullanıcılarının iş yükünü azaltarak çalışmalarını kolaylaştırdığını ve kullanıcıları memnun ettiğini belirtiyor. Kontrol panelleri sayesinde web site dosya yönetimi, mail yönetimi, ftp yönetimi, varsa kendi müşteri hesaplarınızın yönetimi vb. farklı alanlarda birçok işlerinizi kolaylıkla halledebilirsiniz. Sunucuları web site yayınlamaktan başka bir alanda kullanabilirsiniz. Örneğin program, uygulama, yazılım çalıştırma, yedekleme olarak kullanma mail sunucusu olarak kullanma ,uzak masaüstü sunucusu, muhasebe sunucusu ,oyun sunucusu ve buna benzer birçok alanda kullanabilirsiniz. Control Teknolojinin sunucular üzerinde sunduğu ek hizmetlerde ayrıca Windows, Centos işletim sistemleri, asp ve php desteği, Ücretsiz sertifika, ücretsiz yedekleme, ücretsiz e-posta hizmeti, ücretsiz sunucu taşıma, artırılabilir kapasite hizmeti, limitsiz trafik hizmeti, sunucularda DDOS/BOTNET ataklarına karşı koruma da bulunuyor.