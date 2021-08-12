Özgün Süper Lig ne zaman başlıyor? Süper Ligin ilk maçı hangisi olacak? Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Galatasaray eşleşmeler
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Süper Lig ne zaman başlıyor? Süper Lig'in ilk maçı hangisi olacak? Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Galatasaray eşleşmeler...

Süper Lig’de 2021-2022 sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Türkiye Futbol Federasyonu 2021-2022 sezonunda oynanacak maçların takvimini açıkladı. Süper Lig'in 1. haftası, 2. haftası ve 3. hafta programı belli oldu. Buna göre Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Galatasaray’ın maçları ne zaman? sorusu merak ediliyor. Peki, Süper Lig ne zaman başlıyor? Süper Lig'in ilk maçı hangisi olacak? İşte Süper Lig ilk 3 hafta programı hakkında detaylar...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Süper Lig ne zaman başlıyor? Süper Ligin ilk maçı hangisi olacak? Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Galatasaray eşleşmeler...
süper lig

Süper Lig'de 64. sezon için geri sayım başladı. Süper Lig fikstürü - maç programı - derbi tarihleri! Süper Lig ne zaman, 2021-2022 sezonu hangi gün ve hangi maçla başlıyor?

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre ligde yeni sezon 13 Ağustos'ta başlayacak ve 27 Aralık'ta ilk yarı sona erecek. 7 Ocak'ta ikinci yarısı başlayacak Süper Lig, 22 Mayıs'ta tamamlanacak.

SÜPER LİG'İN İLK MAÇI HANGİSİ OLACAK?

Ligde sezon, 13 Ağustos Cuma günü son şampiyon Beşiktaş ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak karşılaşmayla başlayacak.

SÜPER LİG'İN İLK HAFTASI HANGİ MAÇLAR OYNANACAK?

Giresunspor-Galatasaray

Fatih Karagümrük-Gaziantep

Beşiktaş- Çaykur Rizespor

Yeni Malatyaspor-Trabzonspor

Fraport TAV Antalyaspor-Göztepe

Sivasspor-İttifak Holding Konyaspor

Adana Demirspor-Fenerbahçe

Medipol Başakşehir-Alanyaspor

Altay-Kayserispor

Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa

SÜPER LİG İLK 3 HAFTA PROGRAMI

SÜPER LİG MAÇLARI SEYİRCİLİ Mİ SEYİRCİSİZ Mİ OYNANACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına 1 gün kala katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.

Nihat Özdemir'in açıklamaları şu şekilde:

İnşallah iyi bir sezon geçiririz. Geçtiğimiz sezon heyecanlı bir sezon oldu. Alt liglerde de çok önemli maçlar ve yarışlar oldu. Şampiyonlar belli oldu, hepsini tebrik ediyorum. Geçtiğimiz sezonun inşallah tekrarını yaşarız, yarışmacı bir lig olur. Hem ekran başında hem stadyumlarda taraftarların futboldan zevk almasını arzuluyoruz.

Sağlık Bakanlığı ile görüşerek çift aşılı taraftarların maçlara girebilmesi yönünde karar aldık. Taraftarlarımızdan aşı olmalarını rica ediyoruz.

Ligler %50 seyirci kapasitesiyle başlıyor. Biz bu kararı alırken vaka sayısı 5 binlerdeydi, şimdi 27 binlerde. Korkuyoruz. İlk 3 hafta sonrasında milli ara olacak. O dönemde Sağlık Bakanlığı ve diğer makamlarla görüşerek uygun ortam varsa kapasiteyi %75'e çıkarabiliriz. Uygun ortam için de çift aşı sisteminin iyice oturması lazım.

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