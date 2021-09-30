Süper Lig’de 8. hafta heyecanı yarın oynanacak iki karşılaşma ile start alacak. Haftanı açılış müsabakalarında Antalyaspor - Adana Demirspor ve Fatih Karagümrük - Başakşehir karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, Sivasspor ile, Fenerbahçe de Kasımpaşa ile sahasında mücadele edecek. Trabzonspor da Kayserispor ile deplasmanda oynayacak. Haftanın kapanış maçında Galatasaray, Çaykur Rizespor’a konuk olacak.
Süper Lig’de 8. hafta maçları neler?
- Süper Lig’de 8. haftanın programı şöyle:
- Yarın
- 20.00 Antalyaspor - Adana Demirspor
- 20.00 Fatih Karagümrük - Medipol Başakşehir
- 2 Ekim Cumartesi
- 13.30 Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor
- 16.00 Kayserispor - Trabzonspor
- 16.00 Göztepe - GZT Giresunspor
- 19.00 Beşiktaş - Sivasspor
- 3 Ekim Pazar
- 13.30 Yeni Malatyaspor - Hatayspor
- 16.00 Fenerbahçe - Kasımpaşa
- 16.00 Gaziantep FK - Altay
- 19.00 Çaykur Rizespor - Galatasaray