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Sütlü baharatlı keyif çayı tarifi: Soğuk günlerde sıcak ve rahatlatıcı bir içecek arayanlar için mükemmel bir seçenek

Sütlü baharatlı keyif çayı tarifi: Soğuk günlerde sıcak ve rahatlatıcı bir içecek arayanlar için mükemmel bir seçenek

15:1123/10/2024, Çarşamba
G: 23/10/2024, Çarşamba
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Sütlü baharatlı keyif çayı nasıl hazırlanır?
Sütlü baharatlı keyif çayı nasıl hazırlanır?

Sütlü baharatlı keyif çayı tarifi, soğuk kış günlerinde sizi ısıtacak ve keyiflendirecek bir içecektir. Sütlü baharatlı keyif çayı nasıl yapılır diye merak ediyorsanız, sütü baharatlarla kaynatarak ve demlenmeye bırakarak hazırlayabilirsiniz. Tarçın, zencefil, karanfil gibi baharatların eşsiz aromasıyla süt, damaklarda unutulmaz bir tat bırakır. Sütlü baharatlı keyif çayı hazırlanışı oldukça basittir ve kısa sürede hazırlayabilirsiniz. İşte en pratik sütlü baharatlı keyif çayı tarifi.

Soğuk havalarda sıcak bir içecek arıyorsanız sütlü baharatlı keyif çayı tam size göre! Sütlü Baharatlı Keyif Çayı nasıl yapılır sorusunun cevabı oldukça basit. Sütü çeşitli baharatlarla kaynatarak ve çay demleyerek hazırlayabilirsiniz. Sütlü baharatlı keyif çayı hazırlanışı ile hem vücudunuzu ısıtır hem de bağışıklık sisteminizi güçlendirirsiniz.

Sütlü Baharatlı Keyif Çayı tarifi
, hem lezzetli hem de sağlıklı bir içecektir.
Sütlü baharatlı keyif çayı nasıl yapılır
diye merak ediyorsanız, sütü tarçın, zencefil, kakule gibi baharatlarla birleştirerek hazırlayabilirsiniz.
Sütlü baharatlı keyif çayı hazırlanışı
oldukça kolaydır ve kısa sürede hazırlayabilirsiniz. Bu içecek, özellikle soğuk kış günlerinde sizi ısıtacak ve enerji verecektir.

Sütlü baharatlı keyif çayı tarifi için malzemeler

  • 1 Adet Çubuk Tarçın
  • 1 Adet Yıldız Anason
  • 1 Tatlı Kaşığı Kakule
  • 1 Adet Kuru Kök Zencefil
  • 1 Çay Kaşığı Kuru Siyah Çay
  • 2 Su Bardağı Su
Servis Malzemeleri

1/2 (Yarım) Su Bardağı Sıcak Süt

1 Tatlı Kaşığı Bal

Sütlü baharatlı keyif çayı yapılışı

  • Sütlü Baharatlı Keyif Çayı Tarifi
    , özellikle soğuk günlerde sıcak ve rahatlatıcı bir içecek arayanlar için mükemmel bir seçenektir. Sütlü Baharatlı Keyif Çayı Nasıl Yapılır diye merak edenler için; süt, tarçın, zencefil ve karanfil gibi baharatların bir araya gelmesiyle hazırlanan bu çay, aromatik ve hafif tatlı bir lezzet sunar. Sütlü Baharatlı Keyif Çayı hazırlanışı oldukça basittir; tüm malzemeleri kısık ateşte kaynatarak demleyin ve afiyetle tüketin.
  • Bir cezveye çubuk tarçın, yıldız anason, kakule, kök zencefil ve 2 bardak suyu alın ve kaynatın. İki taşım kaynadıktan sonra siyah çay ekleyip 3 dakika demlenmeye bırakın. Fincanlara paylaştırın, sıcak süt ve balla servis edin.

Sütlü baharatlı keyif çayı kaç dakikada hazırlanır?

10 dakikada hazırlanan sütlü baharatlı keyif çayı 10 dakikada pişer.

Sütlü baharatlı keyif çayının kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi kolay olan sütlü baharatlı keyif çayının kalorisi 28,6.

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