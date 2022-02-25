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Swift nedir? Swift ne demek? Swift yaptırımı nedir? Rusya’ya swift yasağı uygulandı mı?

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, G7'nin Rusya'ya karşı yaptırım uygulayacağını duyurdu. Rusya'nın izlediği politika nedeniyle dolar, euro ve yen üzerinden işlem yapamayacağını açıklamıştı. Bundan dolayı Biden'a Swift ile ilgili sorular yöneltildi. Swift nedir? Swift ne demek? Swift yaptırımı nedir? Rusya’ya swift yasağı uygulandı mı? Detaylar haberimizde...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Swift nedir? Swift ne demek? Swift yaptırımı nedir? Rusya’ya swift yasağı uygulandı mı?
​Swift nedir? Swift ne demek? Swift yaptırımı nedir? Rusya’ya swift yasağı uygulandı mı?

Rusya dün sabah Ukrayna'ya harekat düzenledi. Bunun üzerine tüm dünya Rusya'nın lideri Putin'e karşı yaptırım kararı aldı. ABD, İngiltere, Almanya, Fransa almış oldukları yaptırım kararlarıyla ilgili birçok açıklamalarda bulundu. Rusya'ya uygulanan euro, dolar ve yen yasağını Rusya swift yoluyla delebilir mi? Oldukça merak edilen bu konunun cevabına bakalım.

Swift nedir?

Swift'in anlamı ülkeler arası para değiş tokuşu olarak ifade edilebilir. Örneğin Rusya, ABD ile swift anlaşması yaparak Ruble verebilir ve karşılığında dolar olabilir.

Swift nedir? Swift ne demek? Swift yaptırımı nedir? Rusya’ya swift yasağı uygulandı mı?
Swift nedir? Swift ne demek? Swift yaptırımı nedir? Rusya’ya swift yasağı uygulandı mı?

Swift yaptırımı nedir?

Ülkelerin para değiş tokuşunda dahi o para biriminin yasaklanmasına swift yaptırımı deniyor. Böyle bir durumda Rusya’nın yaptırımları swift yaparak delmesi durumu ortadan kalkıyor. ABD ve Euro bölgesi ülkeleri karar çıkararak kendi para birimlerinin Rusya’ya karşı swiftlerde kullanılmasını yasaklayabilir. Böyle bir durumda Rusya sadece ruble ile işlem yapmak zorunda kalır. Bu durum Rusya'nın para birimi olan rublenin değerinin düşmesine sebep olur.

Swift yaptırımı yapılmazsa ne olur?

Swift yaptırımı yapılmadığı sürece Rusya dilediği bir ülke ile anlaşma yaparak yine swift yoluyla ruble verip karşılığında dolar, euro gibi para birimleri alabilir.

Rusya'ya swift yasağı uygulandı mı?

ABD Başkanı Biden Rusya'ya swift yasağının gelmediğini açıkladı.

Rusya’yı SWIFT'en çıkarmak Almanya'yı kötü etkiler

  • Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, Rusya’yı SWIFT sisteminden çıkarmanın Alman iş dünyasına olumsuz etkisi olacağını ve bunun çok fazla hazırlık gerektireceğini söyledi.
  • Batılı ülkelerin yaptırımlarının içinde, Rusya'yı 200'den fazla ülkede 11 binden fazla finans kurumu tarafından kullanılan finansal iletişim sisteminden (SWIFT) çıkarmanın olmaması dikkati çekmişti.
  • Hebestreit, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, Avrupa Birliği (AB) liderler zirvesinde Rusya’ya karşı yaptırımların hızlı bir şekilde kabul edildiğini ve bunların “sert, yeni ve hedefe yönelik” yaptırımlar olduğunu belirtti.
  • Bu yaptırımların 5 alanı kapsadığına işaret eden Hebestreit, bu alanların Rusya’nın “finans, savunma, enerji, ulaşım ve endüstri” sektörleri olduğunu bildirdi.
  • Enerji sektöründe özellikle ihracat yasaklarının getirileceğini belirten Hebestreit, bununla Rusya’nın petrol rafinerilerini modernleştirilmesini “imkansız” hale getireceğini anlattı.
  • Ulaşım sektöründe uçakların ve malzemelerinin Rus hava yolu şirketlerine satılmasının yasaklandığına işaret eden Hebestreit, endüstri alanında yarı iletkenler veya modern yazılımlar gibi önemli teknolojilere erişimin de “ciddi” şekilde kısıtlandığını kaydetti.
  • Hebestreit, vizelerle ilgili de Rus diplomatlarının ve iş insanlarının AB’ye ayrıcalıklı girişlerini kaybedeceklerini söyledi.
  • Bu yaptırımların “kapsamlı” olduğunu belirten Hebestreit, bunların tartışılmasında bile Moskova Borsası'nın yüzde 40 oranında değer kaybettiğine işaret etti.
  • Rus bankalarının SWIFT sisteminin de çıkarılmasının "neden yaptırımlar içinde yer almadığına" ilişkin soruya cevap veren Hebestreit, "SWIFT'in askıya alınması teknik olarak zorlu ve aynı zamanda Almanya’daki ödeme sistemine ve Rusya ile iş yapan şirketler üzerinde büyük etki yapar" dedi.
  • “Bunun iyi hazırlanılması lazım.” diyen Hebestreit, SWIFT sisteminin Rusya’ya karşı yaptırımlarda daha önce gündeme geldiğini ve teknik sorunlar yaşanacağı için gündemden çıkarıldığını belirtti.
  • Hebestreit, dün de konunun birden masaya getirildiğini ifade ederek üzerinde anlaşılan yaptırım paketin kararlaştırıldığını kaydetti.
  • Hebestreit, İsviçre’nin de AB’nin bu yaptırımlarını uygulamasından memnuniyet duyulacağını sözlerine ekledi.
  • Öte yandan, Rus bankalarının SWIFT sisteminden dışlanmasını Rusya, "savaşın ilanı sayacağını" ilan ederken, bu yaptırımın bankaları Rus finans kurumlarıyla yakın bağları olan ve Rusya’dan petrol ve gaz ithalatı yapan Batılı ülkeler için ekonomik bir maliyeti olacağı belirtiliyor.
  • ABD’nin Rus bankalarını SWIFT sisteminden çıkarmamak istemesinin bir sebebi de egemen olduğu dolar ağırlıklı küresel sistemin istikrarına zarar gelmesini önlemek olduğu değerlendiriliyor.

AB'den Rusya Savunma Bakanı Şoygu'ya yaptırım kararı
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Putin'in emri sonrası Ukrayna'ya askeri harekat başladı: Dakika dakika bölgedeki son gelişmeler
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Rusya'ya ekonomik bariyer: Yaptırımlar geniş yelpazeyi kapsıyor
FOTOĞRAF 43
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı sözde yönetimlerin bağımsızlığını tanıdığını açıklamasının ardından ABD ve Avrupa ülkeleri ile birlikte Kanada, Japonya ve Avustralya da çeşitli yaptırımlar duyurdu.
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Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrası yaptırımların dozu artarak devam etti.
Title
AVRUPA'NIN YAPTIRIMLARI<br><br>AB, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı bölgelerin sözde yönetimlerini tanıması ve bölgeye asker göndermesi nedeniyle ilk paketini devreye soktu.<br>
Title
AB, ayrılıkçı bölgelerin bağımsızlığını tanıyan karara onay veren Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma'nın 351 üyesine kısıtlayıcı tedbiri yürürlüğe aldı.
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Ayrıca, Donetsk ve Luhansk'taki yasa dışı kararları alan hükümet üyeleri, Rus operasyonlarını mali olarak destekleyen veya bunlardan fayda sağlayan bankalar, iş insanları ve oligarklar ile dezenformasyon kampanyaları yürüten toplam 27 yüksek profilli kişi ve kuruluş yaptırıma tabi tutuldu.
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Putin'in yakın çevresindeki kişiler de yaptırım listesinde yer aldı. Listenin en üst sırasında Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu yer aldı. Putin'le yakın çalışan ve özel kalem müdürlüğü görevini yürüten Anton Vaino da yaptırım listesine dahil edildi. Söz konusu kişilerin mal varlıkları donduruldu ve bu kişilere seyahat yasağı getirildi.
Title
İnternet Araştırma Ajansı, Rossiya Bank, Promsvyazbank ve Vnesheconombank (VEB.RF) gibi kurumlar da yaptırım listesinde yer aldı. Bu kurumların mal varlıkları donduruldu ve bunlara fon sağlanması yasaklandı.
Title
Donetsk ve Luhansk'ın Ukrayna hükümeti kontrolü dışındaki bölgeleriyle ekonomik ilişkiler de kısıtlandı. Ayrılıkçı bölgelerden mallara ithalat yasağı uygulanmaya başlandı. Ticaret ve yatırımlar sınırlandırılırken, turizm hizmetlerinin sağlanması yasaklandı. Çeşitli ürün ve teknolojilere de ihracat yasağı getirildi.
Title
Rusya'ya karşı finansal kısıtlamalar da yürürlüğe konuldu. Rusya Federasyonu, hükümeti ve Merkez Bankasına finans sağlamak yasaklandı.
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Rus devleti ve hükümetinin AB sermaye ve finans piyasalarına, hizmetlerine erişimi kısıtlandı.
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AB ülkeleri, söz konusu tedbirlerin Rusya'nın eylemlerine göre aşamalı biçimde sertleştirileceğini de açıkladı.
Title
Almanya, Kuzey Akım 2 projesinde ruhsatlandırma sürecini durdururken, Çekya ve Letonya, Rus vatandaşlarına yönelik vize işlemlerini kesti.
Title
AB'NİN İKİNCİ PAKETİ<br><br>AB ülkelerinin liderleri, Ukrayna'ya saldıran Rusya'ya verilecek karşılığı ve uygulanacak ikinci yaptırım paketini belirlemek üzere dün akşam Brüksel'de bir araya geldi.
Title
Toplantıda, Rusya'ya karşı finans, enerji, ulaşım, ihracat kontrolü ve finansmanı ile vize politikası gibi çeşitli alanlarda uygulanacak yeni yaptırımlara karar verildi.
Title
Rusya'nın borçlanma maliyetlerini artıracak, enflasyonunu yükseltecek ve sanayisinin temelini yıpratacak çeşitli kararlar alındı.
Title
Rusya'nın sermaye piyasalarına erişimini engelleyecek yeni mali yaptırımların uygulanmasında uzlaşıldı. Bu çerçevede, Rus bankacılık piyasasının yüzde 70'ini kapsayacak ve kamuya ait şirketleri de içerecek yaptırımların hayata geçirilmesi kararlaştırıldı.
Title
Rus devletine önemli gelir sağlayan enerji sektörünün de yaptırıma tabi tutulmasına karar verildi. Bu çerçevede, Rusya'ya petrolün rafine edilmesi için gerekli ekipmanların gönderilmesi yasaklandı.
Title
Ulaşım sektörünün de yaptırım kapsamına alınmasına karar verilirken, Rusya'nın mevcut ticari uçak filosuna yedek parça ve ekipman satışına yasak getirildi.
Title
Rusya'nın çip gibi önemli teknolojilere erişimi de sınırlandırıldı.<br><br>Rus diplomat ve iş insanlarına vize uygulamasının zorlaştırılması da tedbirler arasına girdi.
Title
ABD'NİN TEDBİRLERİ<br><br>ABD Başkanı Joe Biden, ilk olarak, Rusya'nın \"bağımsızlığını tanıdığını\" açıkladığı sözde yönetimlerle ABD'li kişi ve kurumların tüm ticari ve finansal ilişkilerini yasaklayan bir kararname yayımladı. Bu bölgelerden ABD'ye doğrudan ya da dolaylı yollarla ithalat ya da ihracat yapılması yasaklandı.<br><br>
Title
Rusya'ya yönelik yaptırımların ilk aşamasında 2 Rus bankasını hedef alan ABD yönetimi, aynı zamanda Kremlin ile bağlantılı 5 kişiyi de yaptırım listesine ekledi.
Title
ABD, Rus bankaları Vnesheconombank (VEB) ve Promsvyazbank (PSB) ile 42 iştirakini yaptırım listesine aldı. Söz konusu yaptırım kararıyla bu kuruluşların ABD'deki varlıkları donduruldu. ABD'li bireyler ve işletmelerle herhangi bir işlem yapmaları yasaklandı. Bu kuruluşlar, küresel finansal sistemden çıkarıldı ve ABD dolarına erişimleri engellendi.
Title
Putin'in yakın çevresindeki 5 kişi yaptırım listesine eklendi.<br><br>Kuzey Akım 2 projesini yapan firma ile yetkilileri de yaptırım kapsamına alındı.
Title
YENİ YAPTIRIMLAR<br><br>Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesinin başlamasının ardından ABD yönetimi, Rus bankalarını ve ekonomisini hedef alan yeni yaptırımlar devreye soktu.
Title
ABD Hazine Bakanlığı, Rusya'nın en büyük ikinci finans kurumu VTB Bank dahil 4 Rus bankasını daha yaptırım listesine ekledi.
Title
Rusya'nın bankacılık varlıklarının yaklaşık yüzde 80'inin hedef alan kısıtlamalar getirildi. VTB Bank ve 20 iştirakine yönelik yaptırım kararıyla bankanın ABD finansal sistemine erişen varlıkları donduruldu ve ABD'li kişilerle işlem yapması yasaklandı.
Title
ABD Hazinesi, Bank Otkritie, Sovcombank OJSC ve Novikombank ile 34 iştirakini de yaptırım listesine dahil etti.
Title
Rusya'nın en büyük bankası Sberbank ile 25 iştirakinin ABD merkezli bankalarda muhabir hesabı açması engellenerek dolar üzerinden yapılan işlemlere erişimi kısıtlandı.
Title
13 büyük Rus işletmesi ve kuruluşuna yeni borç ve öz sermaye kısıtlamaları getirildi. Bu kuruluşlar arasında Sberbank, AlfaBank, Credit Bank of Moscow, Gazprombank, Russian Agricultural Bank, Gazprom, Gazprom Neft, Transneft, Rostelecom, RusHydro, Alrosa, Sovcomflot ve Russian Railways yer aldı.
Title
PUTİN'E YAKIN 10 İSME YAPTIRIM<br><br>ABD, Putin'e yakın 10 kişiyi daha yaptırım listesine eklerken, bu isimler arasında Rosneft Üst Yöneticisi Igor Ivanovich Sechin ile Sberbank'ın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Alexander Aleksandrovich Vedyakhin yer aldı. ABD'deki varlıkları dondurulan bu kişilere ABD'ye seyahat yasağı getirildi.
Title
ABD yönetimi, Rusya'nın askeri kabiliyetini sürdürmek için ihtiyaç duyduğu teknolojilere ve diğer ögelere erişimini engelleyecek bir dizi ihracat kısıtlaması da getirdi.<br><br>Rusya'ya yarı iletkenler, bilgisayarlar, telekomünikasyon ürünleri, bilgi güvenliği ekipmanları, lazer ve sensör gibi teknolojilerin ihracına kısıtlama getirildi.
Title
İNGİLTERE'NİN YAPTIRIMLARI<br><br><br>İngiltere, Rusya'nın, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini resmen tanıma kararının ardından 5 Rus bankası ve 3 kişiye yaptırım kararı aldı.<br><br>Londra, Rusya'ya yönelik ilk yaptırımlar kapsamında, Rossiayaz Bank, IS Bank, General Bank, Promsvyazbank ve Black Sea Bank'ı yaptırım kapsamına aldı.
Title
Gennady Timchenko, Igor Rotenberg ve Boris Rotenberg isimli 3 varlıklı kişi yaptırım listesine eklendi. Bu kişilerin mal varlıkları dondurulurken, ülkeye seyahatleri yasaklandı. İngiltere'deki kişi ve kuruluşların söz konusu kişilerle herhangi bir ilişkisi olması da engellendi.<br><br>Londra, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından Rus bankalarını, şirketlerini, kuruluşlarını ve bireyleri hedef alan yeni ek yaptırım paketi belirledi.
Title
Yaptırımlar, tüm büyük Rus bankalarını, 5 Rus oligarkı, 100'den fazla şirket ve kişiyi hedef aldı.<br><br>VTB Bank'ın tüm varlıklarının dondurulmasına karar kılındı.<br><br>Rus hava yolu şirketi Aeroflot'un faaliyetlerine son verildi.
Title
Rusya devletine ve büyük şirketlerine İngiltere piyasalarından finansman sağlanması engellendi.<br><br>Ukrayna'ya yönelik askeri müdahaledeki rolü nedeniyle Belarus'a da benzer ekonomik yaptırımlar uygulanmasına karar verildi.<br><br>Rus vatandaşlarının İngiltere'deki banka hesaplarına yatırabilecekleri para miktarı da sınırlandırıldı.
Title
JAPONYA YAPTIRIMLARI GENİŞLETTİ<br><br><br>Japonya, Rusya'nın, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini resmen tanıma kararının ardından ekonomik yaptırım kararı aldı. Ayrılıkçı bölgelere yönelik ithalat ve ihracat askıya alındı.
Title
Rusya'ya ait tahvil ticareti yasaklandı.<br><br>Japonya, Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrası ABD ve AB eş güdümünde Rusya'ya yaptırımları genişletti.
Title
Genişletilen yaptırım paketi kapsamında, yarı iletken dahil yüksek teknoloji ürünlerine ihracat kontrolü getirildi.<br><br>Bazı Rus finans kuruluşlarının mal varlıkları donduruldu.
Title
KANADA'DAN YAPTIRIMLARI<br><br>Kanada, ekonomik yaptırımların ilk aşamasında ayrılıkçı bölgeler Donetsk ve Luhansk ile finansal anlaşma yapılmasını menetti.
Title
Kanadalıların, Rus devlet tahvillerini satın almaları yasaklandı.<br><br>Ayrılıkçı bölgeleri tanıma kararına oy veren Rus Parlamentosu üyeleri de yaptırım kapsamına alındı.
Title
Kanada, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırganlığını sürdürmesi halinde daha sert cezaları devreye sokacağını açıkladı.
Title
AVUSTRALYA'NIN YAPTIRIMLARI<br><br><br>Avustralya, Rusya Ulusal Güvenlik Konseyi'nin 8 üyesine seyahat yasakları ve mali yaptırımlar uygulamaya karar verdi.<br><br>Rus devlet bankası ve bağlantılı diğer bankalar yaptırım kapsamına dahil edildi.<br><br>Ayrılıkçı bölgelerdeki telekomünikasyon, petrol ve gaz gibi kritik sektörlere kısıtlama getirildi.
Title
FRANSA MALİYE BAKANI: SWITF SON ÇARE<br><br>Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire Rusya'nın başlattığı saldırıya yönelik atılacak ekonomik yaptırımlarla ilgili Rusya'yı finansal olarak izole etmek istediklerinin söyledi. Avrupa'nın doğal gaz kaynakları konusunda bağımsız olabilmesinin önemli olduğunu ifade eden Le Maire, \"Rusya'yı SWITF dışına çıkarma seçeneği masada olmaya devam ediyor, ancak başvurulacak son çare.\" açıklamasında bulundu.
Rusya'ya ekonomik bariyer: Yaptırımlar geniş yelpazeyi kapsıyor
Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından başta Avrupa Birliği (AB) ve ABD olmak üzere çok sayıda ülkenin, finans, enerji, ulaşım ve ticaret alanlarını kapsayan geniş yelpazede ekonomik yaptırımlar uygulamaya koyması dikkati çekiyor.
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