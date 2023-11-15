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5.000 TL'lik ikramiye SSK'lı ve Bağkur'lu emeklilere farklı zaman dilimlerinde ödenecek

Emekli maaşı ödeme takvimi sorgulamaları yeniden gündemdeki yerini aldı. Kasım ayına girilmesiyle emekli maaşı ödeme tarihleri araştırmaları devam ediyor. Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla emeklilere ödenecek olan 5.000 TL'lik ikramiye için beklenen haber geldi. 11 Kasım Cumartesi gününden itibaren hesaplara yatırılacak olan ikramiye, SSK'lı emeklilere, Bağkur ve Emekli Sandığı üzeirnden emekli olanlara farklı zaman dilimlerinde ödenecek. Peki tahsis numarasına göre 5000 TL ne zaman yatacak? İşte 4A 4B 4C emekli ikramiye sorgulama ekranı...

13:07 - 15/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Emekli ikramiyesi

Emekli ikramiyesi

5000 TL
Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK emeklileri için bugün ödenmeye başlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere ödenecek Cumhuriyet
ödemeleri bugün, yarın ve Pazartesi günü tahsis numarasına göre yapılacak. İşte 4A SSK, 4B Bağ-Kur ve 4C Emekli Sandığı için gün gün ödeme takvimi…

TAHSİS NUMARASINA 5000 TL NE ZAMAN YATACAK?

Emeklilere Cumhuriyet'in 100. yılına özel ve bir defaya mahsus olmak üzere yatırılacak 5000 TL tutarındaki ikramiyede tarih verildi. 11 Kasım Cumartesi gününden itibaren kademeli olarak hesaplara yatırılacak emekli ikramiyeleri hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki i tahsis numarasına göre 5000 TL ne zaman yatacak? İşte 4A 4B emekli ikramiye sorgulama ekranı...

5000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

5.000 TL emekli ikramiyesi düzenlemesi 12,2 milyon çalışmayan emekliyi ilgilendiriyor. Düzenlemenin maliyeti ise 61 milyar TL oldu. Cumhuriyetin 100. yılına özel bir kereye mahsus verilen emekli ikramiyesi ödemesi için takvim belli oldu. SGK tarafından emekliye 5 bin TL ikramiye ödemesi bugün itibarıyla başlıyor.

SSK, BAĞKUR VE EMEKLİ SANDIĞI 5000 TL NE ZAMAN YATACAK?

SSK emeklilerinin ödemeleri, aylık alma günlerine göre olacak.

Bağkur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlara ise 14 Kasım'da ödeme yapılacak.

TAHSİS NUMARASINA 5000 TL NE ZAMAN YATACAK?

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde, Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde, Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde, Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

EMEKLİ İKRAMİYESİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Emekli ikramiyelerinin yatıp yatmadığını öğrenmek isteyen emeklilerin şubeye gitmesine gerek bulunmuyor.

Emekli ikramiyesi sorgulama işlemleri internet üzerinden veya telefon aracılığıyla sorgulanabiliyor.

5 bin lira ikramiyeler emekli aylığının yattığı hesaplara aktarılıyor. Emekliler bankalarının müşteri hizmetleri üzerinden veya telefonlarının mobil bankacılık bölümünden mevcut bakiyeleriyle beraber emekli ikramiyesinin yatıp yatmadığını sorgulayabilir. Bazı bankaların müşteri hizmetleri numaraları şu şekilde;

Ziraat Bankası Müşteri hizmetleri numarası 0850 258 00 00

VakıfBank Müşteri hizmetleri numarası 0850 222 0724

Halkbank Müşteri hizmetleri numarası 0850 222 0400

İş Bankası Müşteri hizmetleri numarası 0850 724 0724

Garanti Bankası Müşteri hizmetleri numarası 444 0 333

Akbank Müşteri Hizmetleri numarası (0212) 444 25 25

BAKANLIKTAN EMEKLİ MAAŞI GÜNÜ AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından emekli maaşları için açıklama yapıldı. Bakanlık Kasım ayında emekli maaşı ödemeleri için herhangi bir değişikliğin söz konusu olmadığını bildirdi.


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