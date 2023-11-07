Ocak zammı ile birlikte emekli maaşı, memur maaşları ve asgari ücret ile özel sektörde tüm maaşlar yükselecek. Ödemesini önden alanlar Ocak ayında, sonradan alanlar ise Şubat'ta zamlı maaşlarını hesaplarında görecek. Emekli ve memur zammmı ile birlikte sosyal destek ödemeleri de artacak. Böylece toplumun tüm kesimlerinin alım gücü artacak. 2024 yılı Ocak ayında emekli maaşlarına yapılacak zam oranı, 2023 yılı Temmuz-Aralık dönemine ilişkin enflasyon oranına göre belirlenecek. Peki, 2024 emekli maaş zammı yüzde kaç olur? En düşük emekli maaşı kaç TL olacak? İşte son dakika emekli maaşı haberleri...