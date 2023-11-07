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Emekli maaşı ödeme tarihleri değişti! İşte SSK ve Bağ-Kur'lu emekliler için belirlenen maaş ödeme tarihleri

Emekli maaşlarının ne zaman hesaplara yatırılacağı, bir defaya mahsus 5000 TL emekli ikramiyesi almayı bekleyen emekliler tarafından sorgulanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen müjdeye göre, Cumhuriyet'in 100. Yılı nedeniyle binlerce emeklinin hesabına bir defaya mahsus olmak üzere 5000 TL ikramiye yatırılacak. Emeklilerin merakla beklediği Kasım ayı ödeme tarihleri açıklandı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), SSK'lılar ve Bağ-KUR'lu emekliler için belirlenen maaş ödeme tarihlerini açıkladı. Yeni emekli maaşı ödeme tarihleri nedir? İşte emekliler için belirlenen maaş ödeme tarihleri...

15:12 - 7/11/2023 Salı
Yeni Şafak
Emekli maaşı ödeme

Emekli maaşı ödeme

Emekli maaşı ödeme tarihleri, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gündeminde yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Bayramı'nın 100.yılına özel olarak 12.2 milyon çalışmayan emekliye 5 bin TL emekli ikramiyesi ödemesi yapılacağını açıklamıştı. Dul ve yetimleri de kapsayan emekliye 100. yıl ikramiyesi ödemelerinin 15 Kasım'a kadar gerçekleştirileceği duyuruldu. SSK'lı emekliler her ayın 17-26'sı arasında, Bağ-Kur'luların maaşları ise her ayın 25-28 arasında hesaplarına yatıyor. İşte 2023 Kasım ayı tahsis numarasına göre SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ödeme tarihleri...

Emekli maaşı ödeme tarihleri değişti

Emekli vatandaşlar, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen ödeme takvimi doğrultusunda maaşlarını alacaklar. İşte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın belirlediği Kasım ayı emekli maaşı ödeme takvimi

4A SSK emekli maaşları ödeme tarihi

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

4B Bağ-Kur emekli maaşları ödeme tarihi

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

İkramiye ödemesi ne zaman yapılacak?

Çalışmayan emeklilere verilecek 5 bin liralık ikramiyenin tarihi ile ilgili açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Çalışmalarda sona gelindiğini belirten Bakan Işıkhan, ödemelerin 15 Kasım'ı geçmeyeceğini söyledi.

Çalışmalarda sona geldiklerini söyleyen Bakan Işıkhan, "Ödemeler Kasım'ın 15'ini geçmeyecek gibi duruyor" dedi.



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