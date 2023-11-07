Emekli maaşı ödeme
Emekli maaşı ödeme tarihleri, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gündeminde yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Bayramı'nın 100.yılına özel olarak 12.2 milyon çalışmayan emekliye 5 bin TL emekli ikramiyesi ödemesi yapılacağını açıklamıştı. Dul ve yetimleri de kapsayan emekliye 100. yıl ikramiyesi ödemelerinin 15 Kasım'a kadar gerçekleştirileceği duyuruldu. SSK'lı emekliler her ayın 17-26'sı arasında, Bağ-Kur'luların maaşları ise her ayın 25-28 arasında hesaplarına yatıyor. İşte 2023 Kasım ayı tahsis numarasına göre SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ödeme tarihleri...
Emekli maaşı ödeme tarihleri değişti
Emekli vatandaşlar, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen ödeme takvimi doğrultusunda maaşlarını alacaklar. İşte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın belirlediği Kasım ayı emekli maaşı ödeme takvimi
4A SSK emekli maaşları ödeme tarihi
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.
4B Bağ-Kur emekli maaşları ödeme tarihi
Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.
İkramiye ödemesi ne zaman yapılacak?
Çalışmayan emeklilere verilecek 5 bin liralık ikramiyenin tarihi ile ilgili açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Çalışmalarda sona gelindiğini belirten Bakan Işıkhan, ödemelerin 15 Kasım'ı geçmeyeceğini söyledi.
Çalışmalarda sona geldiklerini söyleyen Bakan Işıkhan, "Ödemeler Kasım'ın 15'ini geçmeyecek gibi duruyor" dedi.