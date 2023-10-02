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Evde tantuni tarifi! Tantuni yapmak bu tarifle çok kolay

Tantuni, Mersin yöresine ait bir sokak yemeği olup, ince doğranmış etin teflon ya da sac tavada pişirilip, lavash ya da dürüm ekmeği ile servis edilmesiyle bilinir. Ancak restoranlarda ya da sokak tezgahlarında değil, evde de enfes bir tantuni yapabilirsiniz. Evde tantuni nasıl yapılır, hangi malzemeler kullanılır? Tantuni hangi etten yapılır? İşte evde tantuni tarifi ile ilgili adım adım rehberi...

13:51 . 2/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Tantuni tarifi

Tantuni tarifi

Mersin topraklarının vazgeçilmez lezzeti tantuni bayram lezzetlerinin gözdesi oldu. Yapımı sadece 30 dakika süren gerçek et tantuninin lezzeti ise damaklardan uzun süre gitmiyor. İşte nefis sokak lezzeti tantuni tarifinin detayları...

EVDE TANTUNİ NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

Dana eti (kontrfile ya da döş eti) - 500 gram

Yarım çay bardağı sıvı yağ

3 adet yeşil biber

2 adet orta boy domates

1 adet soğan

Tuz, karabiber, pul biber

1 tatlı kaşığı domates salçası (isteğe bağlı)

Yarım limon suyu

Lavaş ya da dürüm ekmeği

Hazırlık Aşaması:
Eti Doğrama:
Dana etini ince şeritler halinde doğrayın. Ardından eti daha da küçük parçalara ayırmak için bıçak yardımıyla ince ince doğrayın.
Sebzeleri Hazırlama:
Soğanı, domatesi ve biberi ince ince doğrayın. Sebzeleri bir kenara alın.
Pişirme Aşaması:
Eti Kavurma:
Geniş bir teflon ya da sac tavada sıvı yağı kızdırın. Doğranmış eti tavaya alın ve suyunu salıp çekene kadar kavurun.
Sebzeleri Ekleyin
: Eti kavurduktan sonra doğranmış soğanı ve biberi ekleyin. Sebzeler yumuşayana kadar kavurmaya devam edin.
Baharat ve Salça:
Tuz, karabiber ve pul biberi ekleyin. Eğer kullanacaksanız, domates salçasını da ekleyin ve karıştırın.
Domatesleri ve Limon Suyunu Ekleyin:
Doğranmış domatesleri ve limon suyunu ekleyip kısık ateşte 5 dakika daha pişirin.
Servis Aşaması:

Hazırladığınız tantuni harcını sıcak lavash ya da dürüm ekmeğine yayın.

Arzuya göre marullu, maydanozlu ya da taze soğanlı bir şekilde sararak servis edin.

TANTUNİ YAPIMIN PÜF NOKTALARI

Tantuninizin daha lezzetli olması için, eti marine edebilirsiniz.

Yanında ayran ya da taze sıkılmış limonata ile servis edebilirsiniz.

Ev yapımı tantuni tarifimizle, dışarıda yediğiniz tantuniden farksız bir lezzeti evde de yakalayabilirsiniz. Afiyet olsun!




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10 dakika önce
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