Tantuni tarifi
Mersin topraklarının vazgeçilmez lezzeti tantuni bayram lezzetlerinin gözdesi oldu. Yapımı sadece 30 dakika süren gerçek et tantuninin lezzeti ise damaklardan uzun süre gitmiyor. İşte nefis sokak lezzeti tantuni tarifinin detayları...
EVDE TANTUNİ NASIL YAPILIR?
Dana eti (kontrfile ya da döş eti) - 500 gram
Yarım çay bardağı sıvı yağ
3 adet yeşil biber
2 adet orta boy domates
1 adet soğan
Tuz, karabiber, pul biber
1 tatlı kaşığı domates salçası (isteğe bağlı)
Yarım limon suyu
Lavaş ya da dürüm ekmeği
Hazırladığınız tantuni harcını sıcak lavash ya da dürüm ekmeğine yayın.
Arzuya göre marullu, maydanozlu ya da taze soğanlı bir şekilde sararak servis edin.
TANTUNİ YAPIMIN PÜF NOKTALARI
Tantuninizin daha lezzetli olması için, eti marine edebilirsiniz.
Yanında ayran ya da taze sıkılmış limonata ile servis edebilirsiniz.
Ev yapımı tantuni tarifimizle, dışarıda yediğiniz tantuniden farksız bir lezzeti evde de yakalayabilirsiniz. Afiyet olsun!