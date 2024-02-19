Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı işlemleri tamamlandı. 1 Ocak-7 Şubat 2024 tarihleri arasında başvuruların alındığı Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli personel alımı sonuçları bugün açıklandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı KPSS 2024/4 tercih sonuçları açıklandı

KPSS 2024/4 tercih kılavuzu kapsamında, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları kısa bir süre önce sona ermişti. Tarım ve Orman Bakanlığında istihdam edilecek 5 bin 500 personel için yerleştirme sonuçları 19 Şubat tarihinde ilan edildi.

KPSS 2024/4 TERCİH SONUÇ DUYURUSU

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan duyuruyla adaylar bilgilendirildi. Adaylar, 19 Şubat 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

Yapılan açıklamada; "KPSS-2024/4: Tarım ve Orman Bakanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

31 Ocak-7 Şubat 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2024/4 Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

19 Şubat 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir." denildi.

255 BİN KİŞİ BAŞVURU YAPTI 5 BİN 500 KİŞİ YERLEŞTİ

ÖSYM tarafından açıklanan Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı sonuçlarına göre tercih yapan sayısı toplamda 255 bin 687 kişi oldu, 5 bin 5000 kişi yerleştirildi.

Tercih yapanların 112 bin 508'i lisans mezunu olurken, 2 bin 225 lisans mezunu yerleştirildi.

Tercih yapanların 45 bin 736'sı ön lisans mezunu olurken, bin 484 ön lisans mezunu yerleştirildi.

Ortaöğretim mezunlarından ise 97 bin 443 kişi tercih yaptı, bin 791 kişi yerleşti.

Yerleştirme işlemleri sonrasın boş kontenjan kalmadı.







