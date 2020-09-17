Tavan hoparlörü ve uyumlu anfi önerileri sayesinde kapalı alanlarda muhteşem bir ses düzeni oluşturulması mümkün kılınmıştır. Anfi detaylarına ve tavan hoparlörü seçeneklerinde kapasite dağılımına sistem detaylarına bakıldığı zaman verimliliğin ne derece üst seviyede olduğu fark ediliyor. Kapalı alanlarda kullanılan bu sistem özelliklerinin teknik donanımı diğer ses sistemlerine göre daha pratik ve uygun fiyatlıdır. Kapalı alanlarda tek bir merkezden gönderilen seslerin yayılması için kullanılabildiği gibi farklı kaynaklara bağlanarak da kullanılabilecek olan bu sistem nitelikli yapısı ile memnun bırakmaya devam ediyor.

Tavan Hoparlörü Çalışma Prensipleri Nelerdir?

Tavan hoparlörü ve uyumlu anfi önerileri kapsamında sistemin teknik detaylarının da incelemeye alınması gerekir;

· Ürünün güç kapasitesinin kullanılacağı ortamın genişliğine göre belirlenmesi gerekiyor.

· Ayrıca güç kaynakları konusunda da hassas davranılması gerekir. Güç kaynaklarının akımında dalgalanmalar olduğu zaman bunun teknik cihaza zarar verebilecek duruma gelebileceği ide ayrıca dikkate alınmalıdır.

· Bu ürünlere aynı zamanda mikrofon girişi de vardır. Hem el mikrofonu hem de kablosuz mikrofonların kullanılmasına izin verilir. Ayrıca dilediğiniz gibi head set kulaklıkları da işleme alma gibi bir imkanınız bulunuyor.

· Cihazın muhakkak bluetooth bağlantısının da bulunması gerekir. bu bağlantı özellikleri ile beraber verimliliğin artması için bağlantı kolaylıkları da sağlanıyor. Bluetooth bağlantı kapasitesinin de yüksek olması gerekiyor. Bağlantı kapasitesinin kaç metreye kadar devam edebildiği konusunda da bilgi alınmalıdır.

Sunulan teknik detaylar ve cihazın sahip olduğu hassasiyetler artmaya başladıkça ödenmesi gereken ücret aralığı da artacaktır. Müzik sistemlerinde kaliteden yana tercih yapmak yapılan bu teknik yatırımın uzun müddetli bir biçimde size hizmet etmesini de mümkün kılacak özellikler arasındadır. Tavan hoparlörü seçiminde de aynı tutum benimsenmelidir.

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Çıkış Gücü Hakkında İnceleme

Bağlantının kurulmasının sonrasında çıkış gücü ile alakalı da veri sahibi olunmalıdır. Bu noktada en yaygın şekilde kullanılan sistemlerin başında 8 ohm gelmektedir. Bu sistemin kapalı alanlar için gayet yeterli olduğu da fark ediliyor. Elde edilecek olan etkinliğin artırılması için ek hoparlörler de bağlanabilir. Bu konuda cihaz bir sınırlama getirmemiştir. Bağlanacak olan hoparlörün aynı marka olması da gerekmiyor.

Ana sistem farklı kullanılacak olan aksesuarlar da farklı olabilir. Bu konuda kendi bütçe aralığınıza ve elde etmek istediğinizi performans seviyesine göre seçimlerinizi tamamlama hakkınız vardır. Asıl önemli olan unsur enerji akımının uygun olması ve giriş çıkış niteliklerine kesinlikle bir zarar verilmemesidir. Kaç watt çıkış yapıldığının da incelemeye alınması gerekiri. Bu tür sistemlerde genel olarak 100 watt çıkışlı olan sistemlerin kullanılması uygun görülmektedir. Kullanılacak olan ortamın genişliği arttıkça çıkış kademelerinin kuvvetli olmasına da daha çok ihtiyaç duyulacaktır.

Tavan Hoparlörü Tipleri Nelerdir?

Tavan hoparlörü tipleri monte edilecek olan alana göre farklı isimler ile anılabilmektedir. Kullanılacak olan alan için hangisinin daha makul olduğu ve kullanımından daha fazla verim elde edileceği detaylı şekilde incelenmelidir. Hatta mümkünse sistem özelliklerini ve cihazları temin etmeden önce bu alanda uzman yorumu almanın elde edilecek olan final performans konusunda oldukça yardımcı biri unsur olacağının da belirtilmesi gerekir. En aktif kullanılan seçeneklerden bazıları;

· Asma tavan; bu tip tavan yapısında kullanılan hoparlörlerin sunacağı ses gücü çok yüksek olmayacaktır. Hali hazırda buna ihtiyaç duyulmayan daha soft bir sound elde etmek isteyen mekanlarda kullanılır. Ortamın kendi ses dengesini bozmadan alttan bir sound desteği sunulması sağlanır. Bu tip hoparlörlerde ayrıca trafolu ve trafosuz olmak üzere 2 farklı seçenek de kendini göstermektedir. Kullanılacak alanın teknik özelliklerine uygun şekilde hangi modelin kullanımının daha makul olacağına karar verilir. Tiz ve bas denge unsurları konusunda beklentinizi yüksek tutabilirsiniz. Asma tavan sistemlerinde çok yüksek olmasa dahi tiz bas dengesine kapsamlı şekilde erişebilirsiniz.

· Alçıpan tavan; kişilerin farklı büyüklüklerde hoparlörler arasında seçim yaparak alçıpan tavana gerekli olan montaj adımlarının tamamlanması mümkündür. Bu konuda herhangi bir boyut kısıtlaması getirilmemiştir. 8 santimden başlayarak 20 santime kadar uzanan seçeneklerden istifade etme hakkınız bulunuyor. Kullandığınız anfinin gücü yüksek olursa elde edeceğinizi ses kalitesi oldukça tatmin edici bir boyutta olacaktır.

Tavan tipinize uygun olarak hangisinin kullanılması gerektiği konusunda bir fikir sahibi değilseniz satın alımınızın öncesinde uzmanlardan bu konuda yardım almak sizin için daha verimli olacaktır. Ayrıca kapasite belirlenirken ya da kullanılacak olan hoparlör adedi belirlenirken de uzman görüşü almak niteliği artıracaktır.

Sunulan ürünlerin montaj adımlarından kullanım sürecine kadar hangi detaylara dikkat edilmesi gerektiğine eksiksizi bir biçimde yer veriliri. Bu alanda bilgilendirmelere uyum sağlanmadığı için meydana gelen ürün hasarlarında firmaların ayrıca bir garanti süreci başlatması mümkün olmayacaktır. Kullanım talimatlarına uymak ürünün performansını optimum seviyeye çıkarmak için de oldukça önemlidir.

Hangi Bellekler Kullanılabilir?

Ses sistemlerinin veri girişi yapılırken hangi tip unsurlar ile uyumlu olduğu da oldukça önemlidir. Sd veya usb giriş adımlarına uygun olması verimliliği artıracak seçenekler arasındadır. Uyumluluk skalası ne derece yüksek olursa elde edilecek olan verimlilik de o kadar üst seviyeye çıkacaktır. Bellek kullanım aşamasında kişilerin işleme aldıkları cihazın güvenlik bağlamında gerekli denetimlerden geçirilmiş olmasına da dikkat etmesi gerekir. aksi takdirde ses sisteminin işlevselliğine zarar veren bir durum ortaya çıkabilir.

Fizik Özelliklere Dikkat!

Tavan hoparlörlerinin teknik özellikleri kadar fiziki tasarım ve görselliğine de dikkat edilmesi gerekiyor. Bina tasarımlarının görünen bir parçası olan bu hoparlörlerin kibar ve az yer tutan yapıya sahip olması memnuniyet uyandıracak hususlardandır. Fiziki özellikler konusunda hem bulunacak olan ortamın genel yapısına uygun ve renk bağlamında da mümkünse uyumlu seçimler yapmak daha mantıklı olacaktır. Fiziki özellikler ile bir bütünlük arz eden bu sistem sizin için nitelikli ses sistemi kurulurken aynı zamanda görsel manada da kusursuz bir sistemin hazırlanmasını mümkün kılıyor!

Kullanılacak Mekanın Özelliklerine Dikkat!

Tavan hoparlörü ve uyumlu anfi önerileri incelemeye alınırken sizin bu unsurları kullanacağınız mekanın genişliği ve mekanda tahmini olarak kaç. Kişinin bulunacağının da göz önünde bulundurulması gerekir. Ayrıca sesi bastıracak herhangi bir akustik sorunu ya da farklı bir ses kaynağının bölücü unsuru olup olmadığının da incelemeye alınması gerekir. Bulunulan ortamın genişliğine ve sırlanan bu kısıtlayıcı faktörlere uygun bir biçimde seçim yapılması elde edilecek olan verimliliği artıran unsurlar arasında kendini gösteriyor.

Garantili Cihazları Tercih Edin

Tavan hoparlörü ve uyumlu anfi önerileri arasından seçim yapılırken kişilerin kesinlikle garantili olan cihazlardan yana seçimlerini tamamlaması gerekiyor. Garantinin hangi koşullarda geçerli olduğu ve süresi hakkında da incelemeler yapılmalıdır. Yonka MüzikMarket satışa sunmuş olduğu ürünlerin nitelikli garanti sistemi ile memnun bırakmaya devam ediyor. Herhangi bir cihaz sorunu ya da aksaklığı meydana geldiği durumlarda garantinin işleme koyulması adına uygun alt yapı geliştirilmiştir. Bu sistem özellikleri kullanıcıların satın almış oldukları üründen uzun vadeli bir biçimde faydalanmaları için de bir fırsat niteliğindedir.

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