Tediye nedir? Tediye ne zaman ödenecek?

Uzun bir süredir merakla beklenen tediyelerin tarih bilgisi geldi. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılmasına ilişkin 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere ek ödemenin tarihleri belli oldu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla, kamu işçilerine bu yıl verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 9 Ağustos'ta, ikinci yarısı ise 13 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

TEDİYE NEDİR?

Tediye’nin kelime anlamı “parayla yapılan ödeme” demektir. İlave Tediye de “Ek Ödeme” veya “İkramiye” anlamında kullanılmaktadır.

HANGİ KURUMLAR İLAVE TEDİYE ÖDEMESİ YAPAR?

6772 sayılı “Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalıșan İșçilere İlave Tediye Yapılması Hakkındaki Kanun” düzenlemesi gereğince, genel ve katma bütçeli kurumlar, özel bütçeli idareler, sermyarısından fazlası devlete ait olan kurum ve kurulușlar, kamu iktisadi teșekkülleri, belediye ve özel idareler “hizmet akdi” ile çalıșan ișçilerine ilave tediye ödemesi yaparlar.

TEDİYE ÖDEMESİNİ KİMLER ALABİLİR?

İlave tediye ödemesi, devlete bağlı kurum ve kurulușlarda, İș Kanununa tabii olarak çalıșan tüm kamu ișçilerine ödenir. Kadroya geçecek olan tașeron ișçiler de bu kapsamda olacaktır.

TEDİYE NE KADAR KAÇ KEZ ÖDENİR?

İlave tediye ișçinin bir ayda çalıștığı gün sayısı kadardır. Hafta tatilleri sayılmadığı için bir ayda çalıșan sayısı 26 gün kabul edilir. İlave tediye ișçinin 26 günlük ücreti üzerinden hesaplanır.

İlave tediye 6772 sayılı Kanun gereğince ișçilere en az yılda 1 (bir) kez ödenir. 6772 sayılı Kanun uyarınca Bakanlar Kurulu kararı ile ilave tediye ödemesinin yılda 2 (iki) kez yapılması mümkündür.

Kurulu her yıl ikinci ilave tediye ödenmesine karar verir. Böylece her yıl Bakanlar Kurulu kararı ile ișçilere 2 (iki) kez ilave tediye yani toplamda 52 günlük ücretleri kadar ödeme yapılır.