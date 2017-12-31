Tekirdağ'da trafik kazası: 8 yaralı

Tekirdağ haberleri: Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Muratlı ilçesinden ailesiyle Malkara’ya akraba ziyaretine gelen Enis Usta yönetimindeki 59 NF 521 plakalı hafif ticari araç, benzinlik önündeki yoldan hastane yoluna girişteki virajı alamayarak şarampole devrildi. Takla atan araçta sürücü Enis Usta, araçta yolcu olarak bulunan Elif Usta (29), Birol Usta (40), Esma Soykın (39), Eray Usta (9), Arda Usta (5), Tuğrul Usta (17) ve Aybars Ege Usta (2) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslar Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.