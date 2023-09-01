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TEKNOFEST Ankara ne zaman bitecek 2023, son gün ne zaman?

TEKNOFEST Ankara Etimesgut Havalimanında gerçekleştiriliyor. TEKKNOFEST Ankara bu yıl 8'incisi gerçekleşecek olan festivale yaş ya da meslek grubu ayrımı olmaksızın herkes katılabiliyor. TEKNOFEST Ankara'da Türk Yıldızları, Solo Türk, Hürkuş, Gökbey, Aksungur, Bayraktar TB2, Bayraktar TB3, Jandarma Çelik Kanatlar, Akıncı, Atak Helikopteri ve Anka festivalde gösteri uçuşları yapacak. Peki, 2023 TEKNOFEST Ankara ne zaman bitiyor, son gün ne zaman?

13:49 . 1/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
TEKNOFEST Ankara

TEKNOFEST Ankara

TEKNOFEST Havacılık ve Uzay Festivali' Ankara'da başladı. Etimesgut Havalimanın'da kurulan Ankara Teknofest saat 09.00'da başlıyor ve saat 19.00'da kapanıyor. Girişlerin ücretsiz olduğu Ankara Teknofest 5 gün açık kalacak.

TEKNOFEST ANKARA NE ZAMAN BİTİYOR 2023?

TEKNOFEST Ankara 30 Ağustos - 3 Eylül 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

TEKNOFEST'TE 3. GÜNÜ BÜYÜK ETKİNLİKLERLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Ankara'da üçüncü gün etkinlikleri devam etti. Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu etkinlik, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye'nin milli teknoloji ekosisteminde kritik rol oynayan bakanlıkların, başkanlıkların, kamu ve özel sektör kuruluşlarının, akademik kurumların ve medya şirketlerinin de aralarında bulunduğu 125 kurumla gerçekleştiriliyor. Festival kapsamında SoloTürk gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

TEKNOFEST ZİYARETLERİNDE YAŞ SINIRI VAR MI?

TEKNOFEST girişleri ücretsiz olurken Yalnızca 13 yaşından küçük ziyaretçiler etkinlik alanına ebeveynleri ya da öğretmenleri ile girebilecek.



#teknofest
#teknofest ankara
#teknofest ankara bitiş tarihi
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