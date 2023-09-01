TEKNOFEST Havacılık ve Uzay Festivali' Ankara'da başladı. Etimesgut Havalimanın'da kurulan Ankara Teknofest saat 09.00'da başlıyor ve saat 19.00'da kapanıyor. Girişlerin ücretsiz olduğu Ankara Teknofest 5 gün açık kalacak.

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Ankara'da üçüncü gün etkinlikleri devam etti. Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu etkinlik, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye'nin milli teknoloji ekosisteminde kritik rol oynayan bakanlıkların, başkanlıkların, kamu ve özel sektör kuruluşlarının, akademik kurumların ve medya şirketlerinin de aralarında bulunduğu 125 kurumla gerçekleştiriliyor. Festival kapsamında SoloTürk gösteri uçuşu gerçekleştirdi.