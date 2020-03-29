Teknasyon Yazılım'dan yapılan açıklamaya göre, dünya genelinde yaşanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen hafta evden çalışmaya geçen Panteon'un "Home Restoration" oyunu, 50'den fazla ülkede en çok indirilenler arasına girdi ve sadece 2 günde bir milyondan fazla kişi tarafından indirildi.

Başarıyı evden yakaladık

Açıklamada görüşlerine yer verilen Panteon ve Teknasyon Yazılım'ın ortaklarından Burak Sağlık, "Tüm ekip olarak Kovid-19 salgını sebebiyle evden çalışmaya başladığımız bu dönemde yakaladığımız bu başarı bizleri çok sevindirdi. Önümüzdeki dönemde Panteon'un daha fazla oyununu zirvede göreceğimize eminim. Dünyanın eve kapandığı bu zor günlerde insanların hayatlarına ufak da olsa bir eğlence katabilmek hepimize çok büyük bir motivasyon oldu" ifadelerini kullandı.

Hedef 10 milyon

Panteon'un kurucusu Ufuk Şahin de oyunun çok kısa sürede çok ciddi bir ivme yakaladığına işaret ederek, "Home Restoration, ilk 2 günde bir milyon indirilmeyi geçti. Bu başarının büyümeye devam edeceğine inanıyorum. Şu an itibarıyla Amerika ve İngiltere başta olmak üzere 50'den fazla ülkede en çok indirilenler listesine girmiş durumdayız. Hedefimiz bir ay içerisinde 10 milyon indirilmeye ulaşmak." değerlendirmesinde bulundu.

Türk oyun sektörünün başarısına da değinen Şahin, Türk oyun stüdyolarının dünya mobil oyun pazarında çok önemli bir konuma sahip olduğunu vurguladı.

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