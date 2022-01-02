2022'de teknoloji kişiselleşecek

2022, teknolojiye uyum hızımız ve yenilikleri benimseme yeteneğimiz açısından 2021’i aratmayacak gibi görünüyor. Birçok şirket, yapay zeka uygulamaları sayesinde müşterilerin isteklerine özel ürün ve hizmetleri tasarlamaya başladı. Önceki dönem tüketim alışkanlıklarınızın haritasını çıkaran firmalar, artık size özel hizmetleri ve kampanyaları telefonunuza yüklü uygulamanız üzerinden satışa sunacak. Genel indirim dönemlerinin yerini kişiye özel hazırlanan teklifler alacak. Bunların tümü ise yapay zeka sayesinde olacak. Evden çalışma başta olmak üzere çalışma hayatında teknoloji sistemlerinin uygulamaları yaygınlaşmaya devam edecek. Bu yıl siber güvenlik, sürdürülebilirlik projeleri ve 5G’yi de daha fazla konuşup deneyimleme şansımız olacak.

KOBİ’LER E-TİCARETİ SEVDİ

Bunun yanında, teknolojiye bir şekilde elimiz değmişken, şirketlerin AR-GE faaliyetlerinden teknolojik yatırımlarına kadar yıllık planlamaları pandemi sonrasına göre şekillenecek gibi görünüyor. 2022’de KOBİ’lerin geçtiğimiz sene yüzde 75’lik bir artış yaşanan e-ticaret macerasının devam etmesi bekleniyor. Ticaret Bakanlığı ve E-Ticaret Dairesi verilerine göre 2021’in ilk yarısında e-ticaret hacmi 161 milyar TL olarak gerçekleşti. E-ticaretin gelişimi açısından önemli bir gösterge olan e-ticaretin genel ticarete oranı ise %17.6 oldu.

Hayatımızdaki birçok yeniliği bu yıl daha fazla test edeceğiz. Geçtiğimiz yıl özellikle akıllı saat gibi teknolojilere iyice alıştık.

REKLAM

YAPAY ZEKA EVLERDE

Konuşma ve metin tanıma gibi geliştirilmiş yapay zeka uygulamaları 2022’de daha fazla hayatımızda olacak. Özellikle konuşmayı metne dönüştüren, yazım ve dil bilgisi hatalarını düzelten uygulamalar daha da yaygınlaşacak. Evlerdeki nesnelerin interneti yaygınlaşırken, 2022’den itibaren bilgisayarlarda süper hızlı sistemlerle tanışacağız. İnternette bağlantı hızına yönelik geliştirmeler sürerken, hızlı internet bağlantısının uzaydan gerçekleştirecek.

YERİNDE ÜRETİM 3D YAZICI

3D yazıcılar da benzer şekilde hem işletme hem de tüketicilere büyük kolaylıklar sunuyor. Modern 3D yazıcılarla son derece yenilikçi bir ürün mümkün olan en kısa sürede seri olarak üretilebiliyor. Pandemi sürecinde yerinde üretimin öneminin artması ve 3D yazıcı kullanımının arttığını söyleyebiliriz. Dijital arşiv, dosyalama sistemleri, dijital veriler sağlık, pazarlama ve birçok sektörde etkisini gösterecek.

Cüzdan yerine cep telefonu

Pandeminin gölgesinde geçen 2021’de teknolojiye odaklanan mobil finansal hizmetler hayatımızın bir parçası oldu. Artık cüzdan yerine akıllı telefon taşımaya başladık. Uygulama ile ödeme yapılması bu yıl daha da yaygınlaşacak. E-ticaret sitelerindeki cüzdanlar, temassız ödemeler, QR kodlar günlük faaliyetler haline gelecek. Kısacası bu yıl da teknoloji kuşanacağız.