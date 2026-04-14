3 kritik noktaya denetim geliyor: Kontrol artık ebeveynde olacak

Çocukların korunması, platformların sorumluluğu ve içerik denetimi konularında hem aileler hem de toplum açısından kritik bir adım olduğunu anlatan Sanlav, “Yeni düzenleme ile sosyal medya daha denetlenebilir bir yapıya kavuşurken, çocuklarımız için daha güvenli bir dijital ekosistem oluşturulması hedefleniyor. Platformların sorumluluğu artarken, ailelerin kontrol mekanizmaları da güçleniyor. Ayrıca sosyal medyada anonim hesaplar üzerinden yürütülen hakaret, iftira ve karalama kampanyalarına karşı önemli bir caydırıcılık da sağlanacak. Elektronik doğrulama sistemi sayesinde sahte hesap açmak zorlaşacak. Bu durum organize troll ağlarını ve bot hesapları ciddi şekilde sınırlayacak. Aynı zamanda hukuki süreçler hızlanacak ve suç işleme eğilimi üzerinde caydırıcı bir etki oluşacak” vurgusu yaptı.