Sosyal medyada yeni dönem: Doğrulama sistemi baştan yenileniyor

Sosyal medya hesaplarına 15 yaş sınırlaması geliyor doğrulama sistemi yenileniyor
AK Parti milletvekillerinin imzasıyla TBMM’ye sunulan yasa teklifi, dijital platformlarda çocuk kullanıcıların kaydını önleyecek yaş doğrulama sistemlerinin kurulmasını ve ailelerin çocukların ekran süreleri ile harcamalarını yönetebileceği gelişmiş ebeveyn kontrol araçlarına erişimini zorunlu kılarken, aynı zamanda dezavantajlı gruplara yönelik sosyal hizmetleri yeniden şekillirmeyi hedefliyor.
AK Parti milletvekillerinin imzasıyla TBMM'ye sunulan kapsamlı yasa teklifi, hem dijital platformlardaki çocuk güvenliğini sağlamayı hem de dezavantajlı gruplara yönelik sosyal hizmetleri yeniden şekillendirmeyi hedefliyor.
“Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi”
olarak TBMM’ye sunulan yeni düzenleme, teknoloji devleri ve oyun şirketlerine önemli yükümlülükler getiriyor.
Meclis'e gelen yasa teklifinde öne çıkan detaylar:
Sosyal medyaya yaş kısıtlaması ve ebeveyn kontrolü
Yeni dönemde sosyal medya kullanımına getirilen yaş kısıtlaması, en çok konuşulan adım olacak. Teklife göre, sosyal ağ sağlayıcıları
15 yaşından küçük çocukların hesap açmasını engelleyecek sağlam bir yaş doğrulama sistemi kurmak zorunda olacak.
Buna ek olarak, şirketler ailelerin çocuklarının ekran süresini sınırlayabileceği, hesap ayarlarını yönetebileceği ve platform içi satın alımları onaylamasını sağlayacak gelişmiş
ebeveyn kontrol mekanizmalarını
sunmakla yükümlü olacak. Bu adım, dijital güvenlik ve çocukların çevrimiçi deneyimlerini koruma konusunda yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor.
Zararlı içeriklere 1 saat içinde müdahale
Türkiye’de günlük 10 milyondan fazla kullanıcıya ulaşan büyük sosyal medya platformları, milli güvenlik, kamu düzeni ve
kişilerin can ile mal güvenliğini tehdit eden acil durumlarda zararlı içeriklere en geç 1 saat içinde müdahale etmekle yükümlü olacak.
Kurallara uyulmaması durumunda platformları ağır yaptırımların beklemesi öngörülüyor.
Yabancı oyun şirketlerine temsilci zorunluluğu
Sadece sosyal medya değil, dijital oyun sektörü de artık Türkiye’nin denetimi altında olacak. Günlük 100 binden fazla erişimi olan yurt dışı merkezli oyun dağıtıcıları, ülkemizde bir temsilci bulundurmak zorunda olacak.
Ayrıca oyunlar yaş gruplarına göre derecelendirilecek ve şirketler düzenli olarak
yapıp sonuçları Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) raporlayacak. Bu adım, dijital oyunlarda çocuk güvenliği ve denetimi artırmayı hedefliyor.
