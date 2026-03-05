Doğum izni 24 hafta sosyal medya yaş sınırı 15

AK Parti'nin hazırladığı 29 maddelik teklifle, kamu ve özel sektörde çalışan kadınların doğum sonrası izin süresi 16 haftadan 24 haftaya çıkarılacak. Bunun 8 haftası doğum öncesi, 16 haftası doğum sonrası kullanılabilecek. Ayrıca koruyucu aile olan memur ve işçilere 10 gün izin hakkı tanınacak. Babalık izni işçiler için de 10 gün olarak düzenlenerek, kamu-özel sektör arasında eşitlik sağlanacak. Ancak TSK ve Jandarma Genel Komutanlığı personeline tanınan doğum izni 16 haftadan 24 haftaya çıkarılacak.

ZARARLI İÇERİĞİ 1 SAATTE MÜDAHALE

Teklife göre, 15 yaş altındaki çocukların sosyal ağlara kaydolması engellenecek. Platformlara yaş doğrulama sistemi kurma zorunluluğu getirilecek. Ebeveynlere ekran süresi ve oyun içi harcamaları kontrol etme araçları sağlanacak. Büyük sosyal medya platformlarının acil durumlarda zararlı içeriklere 1 saat içinde müdahale etmesi gerekecek. Yüküm-lülükleri ihlal eden platformlara küresel cironun yüzde 3'üne kadar para cezası uygulanabilecek.

25 YAŞINA KADAR DEVLET DESTEĞİ

Teklif ile sosyal yardımların hukuki altyapısı güçlendirilecek. Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) uygulaması kanuni statüye kavuşturulacak. Devlet korumasından ayrılan ve üniversite eğitimine devam eden gençlere 25 yaşına kadar destek sağlanacak. Kadın konukevlerinde kalan kadın ve çocuklara harçlık verilecek. Koruyucu ailelerin isteğe bağlı sigorta primleri devlet tarafından karşılanacak.Gençlerin kamuya yerleştirilmesinde yeni kriterler getirilecek. Kuruluş bakımı veya koruyucu aile hizmetinden yararlanma süresi 2 yıldan 5 yıla çıkarılacak.







