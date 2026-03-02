Ofis çalışanlarını tehdit eden risk: Artan öksürüğün nedeni bu olabilir

Havalandırması yetersiz, halı kaplı ve klimaları düzenli temizlenmeyen ofisler; solunum yolu hastalıklarının tetikleyicisi olabiliyor. Medipol Bahçelievler Üniversite Hastanesi’nden Prof. Dr. Aygül Güzel, özellikle kronik akciğer hastalarının ofis ortamındaki tozlara karşı daha hassas olduğunu belirterek önemli uyarılarda bulundu.

'ALERJİ VE ASTIM HASTALARI DAHA FAZLA ETKİLENİYOR'

Ofis tozlarının özellikle hassas bünyelerde ciddi şikâyetlere yol açabildiğini ifade eden Prof. Güzel, “Toz maruziyeti alerjik bireylerde gözlerde yanma, kaşıntı, burun akıntısı, boğazda tahriş gibi yakınmalara neden olabilir. Astım hastalarında ise nefes darlığı, hırıltı, öksürük ve göğüste baskı hissi gibi şikâyetler ortaya çıkabilir. Hatta astım alevlenmelerinin önemli nedenlerinden biri ofis ortamındaki tozlardır. Ayrıca KOAH gibi kronik akciğer hastalığı bulunan kişilerde de belirtiler artabilir. Tozlar akciğerde inflamasyona yol açarak hastalığın şiddetini artırabilir, iyileşme sürecini geciktirebilir” ifadelerini kullandı.

‘OFİSTE ARTAN ŞİKAYETLERE DİKKAT’

Önemli bir klinik ipucuna da dikkat çeken Prof. Güzel, “Eğer bir kişi ofis ortamında şikayetlerinin arttığını, evde ya da tatilde bu şikâyetlerin azaldığını söylüyorsa, bu durum ortam kaynaklı bir solunum problemi olduğunu düşündürmelidir” dedi.

SAĞLIKLI OFİS ORTAMI İÇİN ÖNERİLER