Doğum izni, sosyal medya kısıtlaması: Meclis yeni haftaya yoğun gündemle giriyor

TBMM Genel Kurulu’nda doğum ve babalık izninin artırılmasına yönelik düzenleme ile 15 yaş altına sosyal medya kısıtlamasına ilişkin görüşmelere devam edilecek. İstanbul’da düzenlenecek uluslararası parlamenter zirvede ise Gazze ve İran başta olmak üzere küresel ve bölgesel krizler ele alınacak.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), yeni haftada çalışmalarını yoğun bir gündemle sürdürecek.
Genel Kurul’da, annelerin doğum izninin 16 haftadan 24 haftaya çıkarılmasına ilişkin kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek. Düzenleme ile mevcut izinde olan annelerin de yeni uygulamadan yararlanması öngörülüyor. İznini tamamlayıp yeniden iş hayatına dönen anneler de 24 haftalık süreden faydalanabilecek. Ayrıca işçiler için 5 gün olan babalık izninin memurlarla eşitlenerek 10 güne çıkarılması da teklif kapsamında yer alıyor.
Sosyal medyaya yaş sınırı
Teklifin yasalaşması halinde 15 yaşını doldurmamış çocukların sosyal medya hesabı açması engellenecek. Platformların yaş doğrulama algoritmaları kullanması zorunlu olacak, yaşın 15’in altında olduğunun tespiti halinde hesaplar kapatılacak.
Uluslararası toplantı İstanbul’da
Öte yandan Türkiye, 30 yıl aradan sonra Parlamentolararası Birlik (PAB) Genel Kurulu’na ev sahipliği yapacak. 15-19 Nisan tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek 152’nci genel kurulda 157 ülkeden katılımcı bir araya gelecek. Toplantılara TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlık edecek. Görüşmelerde Gazze ve İran başta olmak üzere küresel ve bölgesel gelişmeler ele alınacak.