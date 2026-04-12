Doğum izni, sosyal medya kısıtlaması: Meclis yeni haftaya yoğun gündemle giriyor

Genel Kurul’da, annelerin doğum izninin 16 haftadan 24 haftaya çıkarılmasına ilişkin kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek. Düzenleme ile mevcut izinde olan annelerin de yeni uygulamadan yararlanması öngörülüyor. İznini tamamlayıp yeniden iş hayatına dönen anneler de 24 haftalık süreden faydalanabilecek. Ayrıca işçiler için 5 gün olan babalık izninin memurlarla eşitlenerek 10 güne çıkarılması da teklif kapsamında yer alıyor.