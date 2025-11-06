3 milyar Android cihaz risk altında: Google, 2026’da APK sistemini kökten değiştiriyor

Android cihazlarda mağaza dışı uygulama yükleme özgürlüğü, uzun süredir sistemin en sevilen özelliklerinden biriydi. Ancak Google’a göre bu durum aynı zamanda büyük bir güvenlik riski oluşturuyor. Şirketin açıkladığı verilere göre, internetten yüklenen uygulamalarda zararlı yazılım riski 50 kat daha fazla.





Yeni sistem 3 milyar cihazı etkileyecek

Google Ürün Başkan Yardımcısı Suzanne Frey, güvenlik önlemlerini artırmak amacıyla geliştiriciler için kimlik doğrulama zorunluluğu getirileceğini duyurdu. Bu da artık mağaza dışından uygulama yüklemenin çok daha zor olacağı anlamına geliyor. 2026 itibarıyla geçerli olacak sistem, dünyadaki 3 milyardan fazla Android cihazı doğrudan etkileyecek.





“Açık sistem kapanıyor” endişesi

Yeni sistem, güvenlik açısından olumlu görülse de kullanıcı özgürlüğü açısından ciddi tartışmalar yaratıyor. Birçok bağımsız geliştirici, “Keep Android Open” (Android Açık Kalsın) adıyla kampanya başlattı. F-Droid gibi alternatif mağazalar da bu kararı sert biçimde eleştiriyor: “Bu değişiklik, kullanıcıların cihazlarına ne yükleyeceğine karar verme hakkını elinden alıyor.”





Güvenlik kaygıları da gerçek

Siber güvenlik firması Zimperium, yayımladığı raporda 760’tan fazla zararlı Android uygulamasının NFC teknolojisini kötüye kullandığını ortaya koydu. Bu da Google’ın endişelerinin temelsiz olmadığını gösteriyor. Ancak bu değişiklik, bağımsız geliştiriciler için “kurunun yanında yaşın da yanacağı” bir dönem başlatabilir.





Android’in geleceği tartışmalı