5G hizmeti uzaydan desteklenecek

Türkiye, 5G dönemine adım atmaya hazırlanıyor. Mobil operatörlerle yürütülen uydu destekli projeler sayesinde hizmet ağının daha geniş bir coğrafyaya ulaşması, bağlantı kalitesinin ve sistem esnekliğinin artırılması hedefleniyor.
Yerli uydularla IoT haberleşme hizmeti sunan Plan-S, düşük güç tüketimiyle uzun mesafeli veri iletimi sağlayan iki farklı kablosuz iletişim teknolojisi 5G NB-IoT ve LoRa'yı dünyada sunan ilk ve tek uydu operatörü olmaya hazırlanıyor.
Gelecek yıl fırlatılacak yeni nesil Connecta IoT uydular 5G NB-IoT teknolojisiyle donatılacak, mevcut LoRa tabanlı IoT servisleri güçlendirilerek mobil operatörlerle entegre şekilde daha geniş ve esnek hizmet sunulacak.