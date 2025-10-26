Kod yazarak sınırları kaldırdılar

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Murat Kırık’a göre, teknolojik gelişmeler, iş dünyasında köklü bir dönüşüm başlattı. Özellikle yazılım ve dijital çözümler, daha esnek ve bağımsız çalışma modellerinin önünü açtı. Geleneksel ofis işlerine duyulan ihtiyaç giderek azalıyor, çünkü artık birçok iş dijital ortamda gerçekleştirilebiliyor. Kırık, teknolojiye bağlı yaşanabilecek gelişmeleri şöyle anlattı: “Freelance çalışanlar, yalnızca yerel pazarlara bağlı kalmadan küresel ölçekte hizmet verebiliyor. Bu esneklik, iş gücünü daha bağımsız ve esnek hale getirirken, şirketler de proje bazlı uzmanlık arayışına giriyor. 2030 yılına gelindiğinde, ofiste çalışan kişilerin sayısının belirgin şekilde azalması bekleniyor. Özellikle yazılım sektöründeki profesyoneller, dijital platformlar üzerinden işlerini sürdürecek ve bu, iş gücünü değiştirecek.”