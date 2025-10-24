Yeni Şafak
Apple'dan iPhone kullanıcılarına şok uyarı: 'O uygulamayı telefonlarınızda kullanmayın'

15:2224/10/2025, Cuma
Apple, iPhone kullanıcılarını Google Chrome kullanmamaları konusunda uyardı.
Apple, iPhone kullanıcılarını Google Chrome tarayıcısını kullanmamaları konusunda uyardı. Şirket, iPhone’da en güvenli tarayıcının Safari olduğunu vurguladı. Apple, internet sitesinde yayımladığı detaylı bir karşılaştırma listesiyle, Safari’de bulunup Chrome’da olmayan özelliklere dikkat çekti.

iPhone’lar, Apple’ın kendi web tarayıcısı Safari ile geliyor ve çoğu kullanıcı web sitelerinde gezinmek için bu tarayıcıyı tercih ediyor. Ancak bazı kullanıcılar, Google Chrome gibi alternatif tarayıcıları Safari’nin yanında veya yerine kullanmayı seçiyor. Yapılan açıklamalara göre, iPhone sahiplerinin yaklaşık %30’u Chrome’u Safari ile birlikte ya da tek başına kullanıyor.



iPhone kullanıcılarına Chrome uyarısı


BGR’de yer alan habere göre, Apple, kullanıcılarına Google Chrome’u iPhone’da tercih etmemelerini öneriyor. Şirket, Safari’nin en güvenli tarayıcı olduğunu ve kullanıcıların güvenlik ve gizlilik açısından bu tarayıcıda kalmalarının önemini vurguluyor.



Apple’a göre Safari, gizliliği koruyan bir tarayıcı olarak öne çıkıyor. Şirket, güvenli bir gezinme deneyimi sunan özellikleri arasında siteler arası izlemeye karşı koruma ve IP adresini bilinen izleyicilerden gizleme gibi işlevleri öne çıkarıyor.


İnternet sitesinde yayımlanan detaylı karşılaştırma listesinde, Apple Safari’de bulunup Chrome’da olmayan birçok özellikle dikkat çekiyor. Bunlar arasında üçüncü taraf çerezleri engelleme, makine öğrenimi ile izleme önleme, Gizli modda URL’lerden benzersiz takip kodlarını kaldırma ve web uzantılarından gezinme geçmişini gizleme gibi özellikler yer alıyor.



Apple’ın bu açıklamaları, Google’ın Chrome’da izleme çerezlerini kaldırmayacağını duyurmasının hemen ardından geldi. Geçen yıl şirket, Safari’nin güvenliğine odaklanan bir reklam kampanyası yürütmüş ve doğrudan isim vermeden rakip tarayıcıların aynı güvenliği sağlayamadığını ima etmişti.


Buna ek olarak Apple, Safari’nin genel olarak daha iyi bir web deneyimi sunduğunu da belirtiyor. Şirkete göre, sık ziyaret edilen web siteleri Safari’de %50 daha hızlı yükleniyor.


