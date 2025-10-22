Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Teknoloji
Otomobil
1,4 milyondan fazla araç geri çağrıldı: Otomotiv devinde 2020 sonrası modellerde kritik arıza

1,4 milyondan fazla araç geri çağrıldı: Otomotiv devinde 2020 sonrası modellerde kritik arıza

17:0222/10/2025, среда
Yeni Şafak
Sonraki haber
Otomotiv Devi ABD’de 1,4 Milyondan Fazla Aracını Geri Çağırma Kararı Aldı
Otomotiv Devi ABD’de 1,4 Milyondan Fazla Aracını Geri Çağırma Kararı Aldı

ABD’nin otomotiv devlerinden Ford, 1 milyon 448 binden fazla aracını geri çağırma kararı aldı. Geri görüş kamerasında tespit edilen kritik arıza, sürüş güvenliği açısından ciddi risk oluşturuyor. Arızanın, geri vitese geçildiğinde ekranın bozuk, kesintili ya da tamamen kararmasına neden olduğu belirtiliyor. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi’nin (NHTSA) açıklamasına göre, Ford’un Explorer, Escape, Mustang, Flex, Fiesta ve bazı Lincoln modelleri bu kapsamda geri çağrılacak. Şirket, araç sahiplerine ücretsiz onarım yapılacağını duyurdu.

Otomotiv devi Ford, ABD’de 1 milyon 448 binden fazla aracı geri çağırma kararı aldı. Türkiye’de de oldukça yaygın olarak tercih edilen markanın bu adımı, geri görüş kamerasında tespit edilen ciddi bir güvenlik sorunu nedeniyle atıldı. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan açıklamada, geri viteste ekranda “bozuk, aralıklı veya tamamen boş” görüntü oluşmasına yol açan teknik bir arızanın tespit edildiği duyuruldu.



Kamera arızası sürüş güvenliğini tehlikeye atıyor

NHTSA’nın açıklamasına göre, geri görüş kamerasındaki bu hata sürücülerin manevra sırasında görüş kaybı yaşamasına neden olabiliyor. Özellikle park ve dar alanlarda sürüş güvenliğini doğrudan etkileyen bu sorun, kazalara yol açma riski taşıyor. Ford yetkilileri, hatalı sistemlerin ücretsiz olarak kontrol edilip gerekmesi hâlinde tamamen değiştirileceğini bildirdi.



Explorer, Escape, Mustang ve daha fazlası etkileniyor

Geri çağırma listesinde Ford’un en çok tercih edilen modelleri arasında yer alan Explorer, Escape, Mustang, Flex, Fiesta ile bazı Lincoln serileri bulunuyor. Söz konusu araçların 2020 ve sonrası üretim yıllarını kapsadığı tahmin ediliyor.



Ücretsiz onarım süreci başlatılacak

Ford bayileri, araç sahiplerine herhangi bir ücret yansıtılmadan geri görüş kameralarının kontrol edileceğini ve arızalı sistemlerin değiştirileceğini açıkladı. Şirket, kullanıcı güvenliğini öncelik olarak gördüklerini belirterek araç sahiplerine en yakın yetkili servisten randevu almaları çağrısında bulundu.


ABD genelinde yürütülen bu geri çağırma sürecinin, ilerleyen günlerde Avrupa ve diğer pazarlarda da uygulanıp uygulanmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.



#otomotiv
#otomobil
#haberler
#ford
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TRT 1 canlı izle 22 Ekim: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dorukta! İşte Trt1 ve Tabii canlı maç yayını izleme ekranı