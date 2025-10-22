1,4 milyondan fazla araç geri çağrıldı: Otomotiv devinde 2020 sonrası modellerde kritik arıza

Otomotiv devi Ford, ABD’de 1 milyon 448 binden fazla aracı geri çağırma kararı aldı. Türkiye’de de oldukça yaygın olarak tercih edilen markanın bu adımı, geri görüş kamerasında tespit edilen ciddi bir güvenlik sorunu nedeniyle atıldı. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan açıklamada, geri viteste ekranda “bozuk, aralıklı veya tamamen boş” görüntü oluşmasına yol açan teknik bir arızanın tespit edildiği duyuruldu.









Kamera arızası sürüş güvenliğini tehlikeye atıyor

NHTSA’nın açıklamasına göre, geri görüş kamerasındaki bu hata sürücülerin manevra sırasında görüş kaybı yaşamasına neden olabiliyor. Özellikle park ve dar alanlarda sürüş güvenliğini doğrudan etkileyen bu sorun, kazalara yol açma riski taşıyor. Ford yetkilileri, hatalı sistemlerin ücretsiz olarak kontrol edilip gerekmesi hâlinde tamamen değiştirileceğini bildirdi.









Explorer, Escape, Mustang ve daha fazlası etkileniyor

Geri çağırma listesinde Ford’un en çok tercih edilen modelleri arasında yer alan Explorer, Escape, Mustang, Flex, Fiesta ile bazı Lincoln serileri bulunuyor. Söz konusu araçların 2020 ve sonrası üretim yıllarını kapsadığı tahmin ediliyor.









Ücretsiz onarım süreci başlatılacak

Ford bayileri, araç sahiplerine herhangi bir ücret yansıtılmadan geri görüş kameralarının kontrol edileceğini ve arızalı sistemlerin değiştirileceğini açıkladı. Şirket, kullanıcı güvenliğini öncelik olarak gördüklerini belirterek araç sahiplerine en yakın yetkili servisten randevu almaları çağrısında bulundu.





ABD genelinde yürütülen bu geri çağırma sürecinin, ilerleyen günlerde Avrupa ve diğer pazarlarda da uygulanıp uygulanmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.







