iOS 26’da ilginç hata: WhatsApp ekranı kaplıyor

22:5419/10/2025, Pazar
iPhone kullanıcılarını çileden çıkaran iOS 26 hatası
Bazı iPhone kullanıcıları, WhatsApp’ta sesi kısarken ekranın ortasında dev bir ses çubuğuyla karşılaşıyor. Hatanın iOS 26 ve 26.1 beta sürümlerinde görüldüğü bildiriliyor.

iOS 26 güncellemesini yükleyen bazı iPhone kullanıcıları, WhatsApp’ta dikkat çekici bir hatayla karşı karşıya kaldı. Sosyal medya ve forumlarda paylaşılan bilgilere göre, uygulama açıkken ses tuşuna basıldığında ekranın ortasında dev bir ses göstergesi beliriyor ve tüm ekranı kaplıyor.


Kullanıcı deneyimini olumsuz etkileyen bu sorun, yalnızca WhatsApp’ta görülüyor. Uygulama kapatılıp yeniden açıldığında hata ortadan kalksa da, köklü çözüm için WhatsApp’ın yeni bir güncelleme yayımlaması bekleniyor.


Söz konusu problem, yalnızca kararlı sürümde değil, iOS 26.1 beta sürümünde de rapor edildi. Bu da hatanın sistemle değil, uygulamanın iOS 26’ya tam uyum sağlayamamasından kaynaklandığı ihtimalini güçlendiriyor.


Apple cephesinde de gergin dava süreci

iOS 26 sürümüyle ilgili hatalar gündemdeyken, Apple başka bir konuyla da manşetlerde yer alıyor. Şirket, YouTuber Jon Prosser ve Michael Ramacciotti hakkında “ticari sırların çalınması” iddiasıyla dava açmıştı.


Prosser, Front Page Tech adlı kanalında “Liquid Glass” tasarımı da dahil olmak üzere iPhone’un yeni özelliklerini resmi tanıtımdan aylar önce paylaşmıştı. Dava dosyasına göre Ramacciotti’nin savunma süresi avukat değişikliği nedeniyle 17 Ekim’e kadar uzatıldı. Prosser ise bugüne kadar herhangi bir savunma sunmadı.


Apple’ın hukuk ekibi, bunun üzerine “Default Judgment” yani “savunma yapılmadığında doğrudan karar verilmesi” talebinde bulundu. Hakim talebi kabul ederse, dava Apple lehine sonuçlanabilir.

