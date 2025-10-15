Türkiye’de 5G dönemi için geri sayım başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G’nin 2026 Nisan’da ilk sinyallerinin alınacağını duyurdu. Bakan, bu geçişle birlikte telefon ve SIM kart değişiklikleriyle ilgili de bilgi verirken günlük kullanımda hızın 10 kat artacağını ve akıllı ulaşım ile uzaktan ameliyat gibi yeniliklerin mümkün hale geleceğini açıkladı. Siber güvenlik tedbirleri ve 6G süreci hakkında da kritik bilgiler paylaşıldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin 5G teknolojisine geçiş süreci ve getireceği yeniliklere ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Bakan Uraloğlu, 5G ihalesinde 2 milyar 125 milyon dolar başlangıç bedeli olacağını belirterek, “Onun altında bedel beklemiyoruz, onun üstünde olacak” dedi.
5G KULLANIMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Bakan Uraloğlu, 5G’nin ilk sinyallerinin 2026 Nisan’da alınmaya başlanacağını açıkladı. Uraloğlu, günlük kullanıcı deneyimlerinde hızın 10 kat artacağını ifade ederek, “Bizim esas hedefimiz makineler arasındaki haberleşmeyi sağlamak, görüntü aktarma hızlarını daha hızlı yapabilmek.
Bir ameliyat operasyonunu uzaktan yapabilmek, anlık olarak öğrencilerine yansıtabilmek. Ayrıca akıllı ulaşım sistemlerini tüm ülkede hayata geçirmek” diye konuştu.
Enerji verimliliğine de dikkat çeken Bakan, 5G’nin 4.5G’ye göre yüzde 30 daha fazla tasarruf sağlayacağını söyledi.
TELEFON VE SIM KART UYUMUNA DİKKAT
Ülke genelinde yaklaşık 85 milyon telefon abonesi bulunduğunu aktaran Uraloğlu, bunların 22 milyonunun yani yüzde 26’sının şu anda 5G ile uyumlu olduğunu belirtti. 4.5G kullanan SIM kartların 5G’ye uyumlu olduğunu söyleyen Bakan, 2G ve 3G kullananların ise hem telefon hem SIM kartlarını değiştirmeleri gerektiğini ifade etti. Uraloğlu, cihazlarını yenilemek isteyenler için de kampanyaların planlandığını açıkladı.
SİBER GÜVENLİK VE 6G GEÇİŞ SÜRECİ
Bakan, siber güvenlik tedbirleriyle ilgili olarak, BTK bünyesindeki USOM’un sistemi 7/24 denetlediğini ve 17 milyon IP adresinin sürekli kontrol edildiğini söyledi. Türkiye’nin Avrupa’da bu konuda rol model bir ülke olduğunu belirten Uraloğlu, “Hız artınca riskler elbette artıyor, ama biz işi iyi yapıyoruz” dedi.
6G’ye ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Uraloğlu, “Dünyada başlatıldı. Biz de süreci takip edeceğiz. Yerli üreticilere 5G’de yüzde 60 yerlilik şartı getirdik. 6G sürecinde de maddi ve manevi destek devam edecek. İlk çalışmalar ülkemizde de başladı diyebilirim” ifadelerini kullandı.