TELEFON VE SIM KART UYUMUNA DİKKAT





Ülke genelinde yaklaşık 85 milyon telefon abonesi bulunduğunu aktaran Uraloğlu, bunların 22 milyonunun yani yüzde 26’sının şu anda 5G ile uyumlu olduğunu belirtti. 4.5G kullanan SIM kartların 5G’ye uyumlu olduğunu söyleyen Bakan, 2G ve 3G kullananların ise hem telefon hem SIM kartlarını değiştirmeleri gerektiğini ifade etti. Uraloğlu, cihazlarını yenilemek isteyenler için de kampanyaların planlandığını açıkladı.



