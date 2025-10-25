Siber’in başına Ümit Önal geldi

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararlarına göre, Siber Güvenlik Başkanlığı'na Türk Telekom CEO'su Ümit Önal getirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İmzasıyla Yayımlanan atama kararlarına göre çeşitli üst düzey kamu kurumlarında atamalar gerçekleşti. Siber Güvenlik Başkanlığı'na Ümit Önal, Devlet Arşivleri Başkanlığı'nda açık bulunan başkan yardımcılığına Muhammed Hüseyin Karabul, Sayıştay Savcılığı'na Davut Öksüz getirildi.

8 Ocak'ta kurulan ve Cumhurbaşkanlığı'na bağlı olarak görev yürütecek olan Siber Güvenlik Başkanlığı'na kuruluş sürecinin tamamlanmasının ardından atama gerçekleştirildi. Başkanlık, siber güvenliğin sağlanması amacıyla politika, strateji ve hedefleri belirlemek, eylem planlarını hazırlamak, mevzuat çalışmalarını yürütmek ve faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamakla görevli olacak. Öte yandan, siber güvenlik ekosistemi kurulması, Ar-Ge çalışması, yerli ve milli ürün ve teknolojilerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütecek.