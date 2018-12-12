​A101 13-20 Aralık aktüel ürünler listesi: Haftanın indirimli ürünleri!

A101 13-20 Aralık aktüel ürünler listesini yayınladı. Bu haftanın yıldızlarına eklediği indirimli ürünleri ile yeni bir kampanyaya imza atmayı planlayan A101, yine piyasa fiyatının çok altında fiyat etiketi ile yüzlerce ürünü satışa sunacak.

A101 13-20 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ!

A101 13-20 Aralık aktüel ürünler kataloğunda yayınladığı Toshıba 43L2563DAT Full HD Smart TV, ELTON 40 inç uydu alıcılı Smart LED TV ve Honor 9 Lite akıllı cep telefonu ile yine dikkatleri üzerine toplamayı başardı. Bu ürünler haricinde yine dolu dolu bir aktüel ürünler listesi hazırlayan A101, yüzler ürünü piyasa fiyatının altında satışa sunacak.

A101 13-20 aktüel ürünler listesi

1.299 TL’YE HONOR 9 LITE AKILLI CEP TELEFONU SATACAK!

A101 13-20 Aralık aktüel ürünler listesine eklediği Honor 9 Lite akıllı cep telefonu yine cep telefonu sahibi olmak isteyenleri mutlu edecek. Üstün özellikleri ve uygun fiyat etiketi ile satışa sunulacak olan telefon, sıfır telefon satın almak isteyenleri büyük bir dertten kurtaracak.

HONOR 9 LİTE

HONOR 9 LİTE ÖZELLİKLERİ!

- 5.65'' Full HD + ekran

-FullView 18:9 geniş ekran

-3 GB RAM

-32 GB dahili hafıza

-13 MP + 2 MP çift arka kamera

-13 MP + 2 MP çift ön kamera

-0,2 saniyede parmak izi okuma özelliği

-Android 8.0 Oreo

-Kirin 659 8 çekirdekli işlemci

-Yüz tanıma

-3000 mAh batarya

-Özel ayna tasarımı

-Farklı renk seçenekleri

-GPU Turbo ile yüksek oyun performansı

-2 yıl garanti

A101’DE 2.199 TL’YE 109 EKRAN FULL HD TOSHIBA TV!

A101 13-20 Aralık aktüel ürünler listesine eklediği 109 ekran Toshıba 43L2563DAT Full HD Smart TV ile televizyon sahibi olmak isteyen veya televizyonunu yenilemek isteyen müşterini uygun fiyatlı ürünü ile buluşturacak. Piyasa fiyatının çok altında bir fiyata satışa sunulacak televizyon, fiyatı haricinde özellikleri ile kullanıcılarını mutlu edecek.

TOSHIBA 43L2563DAT 43 İNÇ FULL HD SMART TV

TOSHIBA 43L2563DAT 43 İNÇ FULL HD SMART TV ÖZELLİKLERİ!

- 43 inç( 109 ekran)

- Full HD ( 1080P çözünürlük)

- Smart TV

- 3 adet HDMI

- Wi-Fİ

- Netflix

- Dahili HD uydu alıcısı

- USB medya oynatıcı

- Bluetooht

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A101’DEN GÖRÜLMEMİŞ TV KAMPANYASI GELİYOR!

A101 13-20 Aralık aktüel ürünler kataloğuna eklediği ELTON 40 inç uydu alıcılı Smart LED TV ile yeni televizyon sahibi olmak isteyenlerin gönlünü fethetmeyi planlıyor. Piyasa fiyatının çok altında bir fiyat etiketi ile 13-20 Aralık’da müşterileri ile buluşturacağı ELTON marka TV’yi spot masasına yerleştirecek.

ELTON 40 İNÇ UYDU ALICILI SMART LED TV ÖZELLİKLERİ!

- 40 inç(102 ekran)

- Smart TV (Dahili Wi-Fi)

- 400 HZ

- 2x8W ses çıkışı

- 2 adet HDMI girişi

- 1 adet USB girişi

- Coaxcial ses çıkışı

- PC IN (VGA üzerinden)

- PC audio ses girişi

- Ethernet (RJ 45)girişi

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A101 AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ!

A101, 13-20 Aralık aktüel ürünler listesine eklediği bu ürünler haricinde yüzlerce indirimli ürüne de raflarında ve spot masasında yer verecek. İşte A101’in 13-20 Eylül aktüel ürünler kataloğunda yer alan diğer ürünler ve fiyatları:

A101 13-20 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

A101 13-20 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

A101 13-20 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

A101 13-20 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

A101 13-20 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

A101 13-20 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

A101 13-20 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

A101 13-20 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

A101 13-20 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

A101'in önümüzdeki haftalarda yayınlayacağı diğer aktüel ürünler listelerinden haberdar olmak istiyorsanız yenisafak.com'u takip edebilirsiniz.

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