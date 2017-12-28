ABD Başkanı Trump Twitter'da vakit öldürüyor

Göreve geldiği günden beri sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanan ABD Başkanı Trump’ın Twitter hesabı analiz edildi. Analize göre, Trump günde ortalama 7 tweet atarak, yılda neredeyse 40 saatini Twitter’da harcadı.

Medyayı hedef aldı

ABD Başkanı Donald Trump’ın Twitter hesabını analiz eden Boston Globe gazetesi, günde ortalama 7 tweet atan Başkan'ın, vaktini burada harcadığını ortaya koydu. Analize göre, Trump, göreve geldiği ilk yıl 40 saatini Twitter’da harcadı. Bilgiler, Trump’ın infial oluşturacak tweetlerini sabah 5 ila 8 arasında attığını da gösterdi. Ayrıca habere göre, Trump, başkanlığa aday olduğundan beri medya hakkında tam 990 olumsuz tweet attı.

İddiaları tutmadı

Trump, seçim kampanyaları boyunca başkan seçilirse Twitter alışkanlığını bırakacağını iddia etmişti. Ağustos 2016’da Pennsylvania’daki bir mitingde taraftarlarına, “Öyle bir başkan olacağım ki halk benden sıkılacak” demişti. Temmuz 2017’de attığı bir tweette ise, sosyal medyayı modern zaman başkanlığı için kullandığını söyleyerek, sosyal mecralardan uzun süre daha ayrılmayı düşünmediğini ilan etmişti.