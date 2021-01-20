Teknoloji AirPods Max kullanıcıları hızlı pil tüketiminden şikayet ediyor
ÜRÜN HABERLERİ

AirPods Max kullanıcıları hızlı pil tüketiminden şikayet ediyor

Apple'ın Türkiye'de 5699 TL'den satışa çıkardığı AirPods Max, yeni bir sorunla tekrardan gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde yoğunlaşma sorunuyla eleştirilen kulaklık şimdi ise pil tüketimi konusunda çeşitli problemler çıkarıyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
AirPods Max
AirPods Max

Geçen yıl sonu tanıtılan ve ardından Türkiye'de 5699 TL'lik fiyat etiketiyle satışa çıkarılan AirPods Max konusunda şikayetler devam ediyor. Kullanıcılar şimdi de pil tüketiminin önemli oranda artmasından şikayet ediyor. Yani kablosuz kulaklığın şarjının hızlı şekilde tükendiğini ifade ediyorlar.

Uyku modundan kaynaklanıyor

AirPods Max'teki pil sorununun uyku moduna geçirmeyi sağlayan özel sistem nedeniyle gerçekleştiği belirtiliyor. Yani kulaklık kullanılmadığı durumlarda otomatik olarak kendisini uyku moduna geçiriyor. İşte bu geçişi sağlayan sistem şarjın hızlıca tükenmesine neden oluyor. Yani iddialar bu yönde. Ancak kısa süre içinde yazılım güncellemesi yayınlanması bekleniyor.

Yeni pil sorununun kulaklıkta uyku moduna geçmeyi sağlayan sistemden kaynaklandığı belirtiliyor.

Yoğunlaşma problemiyle gündem olmuştu

Kullanıcılar daha önce de AirPods Max'teki yoğunlaşma probleminden dolayı şikayetlerini paylaşmıştı. Yani ürünü uzun süre kullanan kişiler, kulaklığın iç kısımlarında buğulanma sorunlarını meydana geldiğini bildirmişti.

Apple AirPods Pro Max tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri
TEKNOLOJİ
Apple AirPods Pro Max tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri
Abone Ol Google News
İki bölgeiçin kritik uyarı!

İki bölge
için kritik uyarı!

​Kuvvetli buzlanma ve çığ riski var.
1i ağır 5 yaralı var

1'i ağır 5 yaralı var

İstanbul Esenyurt'ta doğalgaz patlaması.
30 saniye ileçığdan kurtuldular

30 saniye ile
çığdan kurtuldular

Batman Sason'da olası bir facia ucuz atlatıldı.
Korkutan deprem

Korkutan deprem

​İzmir ve ilçelerinde hissedildi, paniğe yol açtı.
Joe Biden<br>Beyaz Saray'da

Joe Biden
Beyaz Saray'da

ABD'nin yeni başkanını askerler karşıladı.

TOGG'un teknikerleri yetişiyor

TOGG'un teknikerleri yetişiyor

​İnönü Üniversitesi, elektrikli araç teknolojisini müfredatına aldı.
Şeffaf değil<br>vergi kaçırıyor

Şeffaf değil
vergi kaçırıyor

​Milyarlarca dolarlık gelire karşı mali takip yok.
Reform<br>güvence verecek

Reform
güvence verecek

Ticari davalar daha hızlı sonuçlanacak ve yatırımcıyı koruyan adımlar atılacak.
Yoğun bakımlar<br>nefes aldı

Yoğun bakımlar
nefes aldı

​Koronavirüsle mücadelede başlatılan kısıtlama önlemleri sonuç verdi.
Yüksek faiz<br>yatırımın düşmanı

Yüksek faiz
yatırımın düşmanı

Beklemede olan iş dünyası, atılacak adımları yakından izliyor.
Eyvallahımız olmayacak

Eyvallahımız olmayacak

​Türkiye, küresel sistemin en üst seviyesinde olacak.
Aşıda 1 milyonu geçtik

Aşıda 1 milyonu geçtik

​Tecrübe ve sağlık alt yapısı etkili oldu.
Kaçacak delikleri kalmadı

Kaçacak delikleri kalmadı

​Masadaki iş birliği sahaya yansıyacak.
Galatasaray şov yaptı

Galatasaray şov yaptı

​Sarı kırmızılılar, Yukatel Denizlispor'a yarım düzine gol attı.
İngiltere'de ağır bilanço

İngiltere'de ağır bilanço

​Mutasyon virüsün ardından sayılar hızla yükseldi.
Adalet isyanı

Adalet isyanı

​Bakan Soylu'ya küfreden alçak serbest bırakıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.