AirPods Max kullanıcıları hızlı pil tüketiminden şikayet ediyor

Geçen yıl sonu tanıtılan ve ardından Türkiye'de 5699 TL'lik fiyat etiketiyle satışa çıkarılan AirPods Max konusunda şikayetler devam ediyor. Kullanıcılar şimdi de pil tüketiminin önemli oranda artmasından şikayet ediyor. Yani kablosuz kulaklığın şarjının hızlı şekilde tükendiğini ifade ediyorlar.

Uyku modundan kaynaklanıyor

AirPods Max'teki pil sorununun uyku moduna geçirmeyi sağlayan özel sistem nedeniyle gerçekleştiği belirtiliyor. Yani kulaklık kullanılmadığı durumlarda otomatik olarak kendisini uyku moduna geçiriyor. İşte bu geçişi sağlayan sistem şarjın hızlıca tükenmesine neden oluyor. Yani iddialar bu yönde. Ancak kısa süre içinde yazılım güncellemesi yayınlanması bekleniyor.

Yeni pil sorununun kulaklıkta uyku moduna geçmeyi sağlayan sistemden kaynaklandığı belirtiliyor.

Yoğunlaşma problemiyle gündem olmuştu

Kullanıcılar daha önce de AirPods Max'teki yoğunlaşma probleminden dolayı şikayetlerini paylaşmıştı. Yani ürünü uzun süre kullanan kişiler, kulaklığın iç kısımlarında buğulanma sorunlarını meydana geldiğini bildirmişti.

REKLAM