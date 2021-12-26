​Akıllı telefon alırken nelere dikkat etmeli: Fiyat mı performans mı?

Son yıllarda pazara hızlı giriş yapan yeni akıllı telefon markaları sayesinde seçenekler çoğalırken, kurdaki yükseliş sonrasında artan fiyatlar tüketicileri düşündürüyor.

Peki bugünün şartlarında telefon alırken nelere dikkat etmeliyiz? Sayısız kriter içinde belki de ilk önemli nokta, fiyat performans ilişkisi. Ne istediğinize ve bütçenize karar vermeniz çok önemli. 'Orta segment bir telefon bana yeter' diyen ile üst düzey bir amiral gemisi isteyenlerin izleyecekleri yol tabii ki farklı olacaktır.

DÜNYAYI KURTAMAYA ÇALIŞMAYIN

Birçok teknoloji uzmanına göre dünyayı kurtarma gibi bir niyetiniz yoksa veya bilişim uzmanı değilseniz orta segment akıllı telefonlar size yetecektir. Birkaç ay öncesine kadar 2 bin 500 ve 3 bin aralığında olan bu ürünlerin şimdilerde 4 ila 6 bin bandında olduğunu düşünürsek tercihlerde fazla uçmamak gerekiyor.

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MODEL KARŞILAŞTIRMASI UYGULAMA

Aldığınız rakama değip değmeyeceğini öğrenmek için sayısız internet sitesi, telefonları karşılaştıran uygulama ve video içerikleri var. Bu kanallardan fiyat performans ilişkisini inceleyip, kullanıcıların verdiği en yüksek puanları aşan modeli tercih edebilirsiniz.

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İŞLEMCİ VE 4 GB ÜSTÜ RAM ÖNEMLİ

Tercihte en önemli unsurlardan biri işlemci olacaktır. Sonrasında ise RAM geliyor. Son dönemde orta segment akılıl telefonlarda da kullanılmaya başlanan 4 GB RAM ve üstüne yönelebilirsiniz.

Ekran boyutu, çözünürlüğü ve dokunmatik özellikleri listenizde bulunması gereken unsurlar. Kullanım kolaylığı açısından büyüklüğüne de dikkat etmek gerekiyor.

KULLANICI YORUMLARINI OKUYUN

E-ticaret sitelerinden daha önce ürünü almış olan kullanıcı yorumlarını okumak size yol gösterecektir. Fiyat-performans ilişkisini inceleyen uygulamalara göz atın. Modellerin teknik özelliklerine puan veren karşılaştırmaları incelemek önemli.

Olmazsa olmazımız kamera

Depolama alanı konusunda 64 GB ve üzerine odaklanmanız tavsiye edilirken, telefonunuzun pilinin 3000 mAh ve üzerinde olmasına dikkat edin. Artırılabilir hafıza özelliklerine bakmayı unutmayın. Tabii ki olmazsa olmazımız kamera çözünürlüğü. Sosyal medya için yaşadığımızı düşünürsek, tercih edilecek modellerde yüksek çözünürlüklü kamera ve yüksek kalitede diyafram ile sensöre sahip olanlara yönelmek gerekiyor. Ön kameranın 13 veya 20 MP olmasına dikkat edin.

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