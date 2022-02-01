Akıllı telefon fiyatlarında yüzde 20 artış bekleniyor

Akıllı telefon pazarına özel olarak yaptığı araştırmalarla adından sıkça söz ettiren Counterpoint Research, 2022'de akıllı telefon pazarını mercek altına aldı.

Araştırmaya göre, geçtiğimiz yılın başlarında ortaya çıkan çip tedarik sorunları ve bu yıl etkisini göstermeye devam eden pandemi, telefon fiyatlarını yukarıya çekmeye devam edecek.

FİYATLAR YÜZDE 20 ARTACAK

Counterpoint Research raporuna göre, bu yıl akıllı telefon fiyatları dünya genelinde yüzde 10-20 oranında artacak.

Geçtiğimiz yıl yapılan bir araştırmaya göre, bir akıllı telefonun dünya pazarındaki ortalama maliyeti 308 dolar oldu. Bu, 2020'de 287 ve 2019'da 274 dolardı.

2021 yılında akıllı telefon fiyatlarındaki en büyük artış, yüzde 17,4 ile Orta Doğu ve Afrika pazarlarında kaydedilmişti..

Öte yandan, geçen yıl akıllı telefon fiyatları en az Güneydoğu Asya'da arttı ve bu bölgede fiyatlardaki artış ise sadece yüzde 2 yükseldi.

REKLAM

DOĞRUDAN FİYATLARA YANSIYACAK

Yakın zamanda, Tayvan merkezli dünyanın en büyük çip üreticisi TSMC'nin fiyat artışına gideceği belirtiliyor.

Bu da önümüzdeki aylarda akıllı telefonların ortalama maliyetini artıracak ve bu artış doğrudan fiyatlara yansıyacak.

TEKNOLOJİ Vivo Y21 Türkiye'de satışa çıktı

FOTOĞRAF 13 Dünyada milyonlarca kullanıcısı olan Apple markasının başı Ericsson ile dertte. Önceki hafta İsviçreli şirket Ericsson, Apple'a 5G teknolojisiyle ilgili patentlerini ihlal ettiği gerekçesiyle dava açmıştı. Şimdi de Apple'ın en popüler cihazı olan iPhone akıllı telefon satışlarının birçok ülkede yasaklanabileceği iddia edildi. Şimdi de Apple'ın en popüler cihazı olan iPhone akıllı telefon satışlarının birçok ülkede yasaklanabileceği iddia edildi. Şirketin ilerleyen süreçte İngiltere başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesi için de benzer davalar açacağı öngörülüyor. ERİCSSON APPLE'IN FİŞİNİ ÇEKİYOR<br><br>Ericsson ve Apple arasında yaşanan patent anlaşmazlığı, Apple'ın patent lisanslarını süresi dolduktan sonra yenilememesi yüzünden patlak verdi. Şirketin lisans ücretlerini indirmek istemesi, Ericsson tarafından olumlu karşılanmadı. Ericsson Apple'a dava açarak ilk adımı atsa da Apple'da bu duruma sessiz kalmayarak karşı dava açtı. Apple yetkilileri, Ericsson'un davasını çekmesi halinde kendi davalarında da vazgeçeceklerini bildirirken, Ericsson hamlelerinden geri adım atacak gibi gözükmüyor. <br><br> Ericsson'un davayı kazanması halinde iPhone telefonların satışı gerçekten yasaklanır mı bilinmiyor ancak temin konusunda önemli problemler yaşanabileceği öngörülüyor. Öyle ki Apple, artık akıllı telefonda bir dünya devi ve sayılamayacak kadar çok kişi iPhone kullanıyor. iPhone satışlarının yasaklanması, yasağın geçerli olacağı ülkelerde büyük sansasyon yaratacak gibi görünüyor. Ericsson Apple'ın fişini çekti: iPhone satışları her an yasaklanabilir 2015 yılında davalık olan Ericsson ve Apple 5G nedeniyle yeniden karşı karşıya geldi. Ericsson'un açtığı dava sonrası iPhone satışlarının her an yasaklanabileceği bilgisi paylaşıldı. İşte detaylar...

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder