Teknoloji Akıllı telefon fiyatlarında yüzde 20 artış bekleniyor
MOBİL

Akıllı telefon fiyatlarında yüzde 20 artış bekleniyor

Araştırma şirketi Counterpoint'e göre, bu yıl akıllı telefon fiyatları çip krizi ve pandemi nedeniyle yüzde 20 artacak.

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Akıllı telefon fiyatlarında yüzde 20 artış bekleniyor
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Akıllı telefon pazarına özel olarak yaptığı araştırmalarla adından sıkça söz ettiren Counterpoint Research, 2022'de akıllı telefon pazarını mercek altına aldı.

Araştırmaya göre, geçtiğimiz yılın başlarında ortaya çıkan çip tedarik sorunları ve bu yıl etkisini göstermeye devam eden pandemi, telefon fiyatlarını yukarıya çekmeye devam edecek.

FİYATLAR YÜZDE 20 ARTACAK

Counterpoint Research raporuna göre, bu yıl akıllı telefon fiyatları dünya genelinde yüzde 10-20 oranında artacak.

Geçtiğimiz yıl yapılan bir araştırmaya göre, bir akıllı telefonun dünya pazarındaki ortalama maliyeti 308 dolar oldu. Bu, 2020'de 287 ve 2019'da 274 dolardı.

  • 2021 yılında akıllı telefon fiyatlarındaki en büyük artış, yüzde 17,4 ile Orta Doğu ve Afrika pazarlarında kaydedilmişti..

Öte yandan, geçen yıl akıllı telefon fiyatları en az Güneydoğu Asya'da arttı ve bu bölgede fiyatlardaki artış ise sadece yüzde 2 yükseldi.

DOĞRUDAN FİYATLARA YANSIYACAK

Yakın zamanda, Tayvan merkezli dünyanın en büyük çip üreticisi TSMC'nin fiyat artışına gideceği belirtiliyor.

Bu da önümüzdeki aylarda akıllı telefonların ortalama maliyetini artıracak ve bu artış doğrudan fiyatlara yansıyacak.

Vivo Y21 Türkiye'de satışa çıktı
TEKNOLOJİ
Vivo Y21 Türkiye'de satışa çıktı

Ericsson Apple'ın fişini çekti: iPhone satışları her an yasaklanabilir
FOTOĞRAF 13
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Dünyada milyonlarca kullanıcısı olan Apple markasının başı Ericsson ile dertte. Önceki hafta İsviçreli şirket Ericsson, Apple'a 5G teknolojisiyle ilgili patentlerini ihlal ettiği gerekçesiyle dava açmıştı.
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Şimdi de Apple'ın en popüler cihazı olan iPhone akıllı telefon satışlarının birçok ülkede yasaklanabileceği iddia edildi.
Title
Şimdi de Apple'ın en popüler cihazı olan iPhone akıllı telefon satışlarının birçok ülkede yasaklanabileceği iddia edildi.
Title
Şirketin ilerleyen süreçte İngiltere başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesi için de benzer davalar açacağı öngörülüyor.
Title
ERİCSSON APPLE'IN FİŞİNİ ÇEKİYOR<br><br>Ericsson ve Apple arasında yaşanan patent anlaşmazlığı, Apple'ın patent lisanslarını süresi dolduktan sonra yenilememesi yüzünden patlak verdi.
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Şirketin lisans ücretlerini indirmek istemesi, Ericsson tarafından olumlu karşılanmadı.
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Ericsson Apple'a dava açarak ilk adımı atsa da Apple'da bu duruma sessiz kalmayarak karşı dava açtı.
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Apple yetkilileri, Ericsson'un davasını çekmesi halinde kendi davalarında da vazgeçeceklerini bildirirken, Ericsson hamlelerinden geri adım atacak gibi gözükmüyor. <br><br>
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Ericsson'un davayı kazanması halinde iPhone telefonların satışı gerçekten yasaklanır mı bilinmiyor ancak temin konusunda önemli problemler yaşanabileceği öngörülüyor.
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Öyle ki Apple, artık akıllı telefonda bir dünya devi ve sayılamayacak kadar çok kişi iPhone kullanıyor. iPhone satışlarının yasaklanması, yasağın geçerli olacağı ülkelerde büyük sansasyon yaratacak gibi görünüyor.
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Ericsson Apple'ın fişini çekti: iPhone satışları her an yasaklanabilir
2015 yılında davalık olan Ericsson ve Apple 5G nedeniyle yeniden karşı karşıya geldi. Ericsson'un açtığı dava sonrası iPhone satışlarının her an yasaklanabileceği bilgisi paylaşıldı. İşte detaylar...

Havada 5G kaosu: Binlerce seferin iptaline yol açabilir
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Birçok büyük uluslararası hava yolu şirketi, 5G teknolojisine geçişte oluşabilecek potansiyel riskler nedeniyle bazı ABD uçuşlarında düzenlemeye giderken, ülkenin iki büyük telekomünikasyon operatörü Verizon ve A&T, akıllı telefon kullanıcıları için 5G çağını başlattı.
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Böylece iki şirket, normalde 5 Ocak'tan itibaren uygulamaya sokmayı hedefledikleri C-bandından 5G teknolojisini Federal Havacılık Dairesinin (FAA) talebi üzerine 2 hafta ertelemeyle 19 Ocak itibarıyla uygulamaya aldı.
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A&T ve Verizon'ın 5G'ye geçişi ertelemesinde havacılık sektöründen gelen tepkiler etkili olurken, iki şirket, endişeler nedeniyle havalimanlarının yakınlarındaki bazı baz istasyonlarında 5G teknolojisine geçişi durdurmaya karar verdi.
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Telekomünikasyon şirketleri geçen yıl aralık ayı başlarında daha hızlı kablosuz internet hizmeti için 5G'ye geçişi planlarken, bu plan kokpit ekipmanları için potansiyel risk oluşturabileceği gerekçesiyle havacılık güvenliği alanındaki düzenleyici kuruluşların itirazlarıyla karşılaşmıştı.
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Havacılık sektöründeki endişelere karşı telekomünikasyon sektörü hizmetin herhangi bir tehlike yaratmayacağını savunurken, bu durum iki sektörü karşı karşıya getirdi.
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Dünyanın en büyük uçak üreticileri Boeing ve Airbus'ın Üst Yöneticileri (CEO), 21 Aralık 2021'de ABD Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg'e, 5G telefon servisi konusunda ortak imzalı bir mektup göndererek, bunun havacılık endüstrisine büyük zarar verebileceği yönünde uyarıda bulunmuştu.
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Mektupta, 5G teknolojisinin uçakların güvenli şekilde çalışma yeteneğini olumsuz etkileyeceği savunulurken, \"5G teknolojisine geçişin ertelenmesi\" çağrısı yapılmıştı.
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Öte yandan, 5G teknolojisine geçişi savunan sektördeki gruplar ise havacılık endüstrisini, \"korku tellallığı yapmak ve gerçekleri çarpıtmakla\" suçlayarak, bu teknolojiye geçişin ertelenmesiyle ekonomide 10 milyarlarca dolar kayba yol açacağı uyarısında bulunmuştu.
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ABD'li büyük hava yolu şirketleri de 5G teknolojisine geçişe kısa bir süre kala hava trafiğinde kaosa yol açabileceği uyarısında bulundu.
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American Airlines, United Airlines, Southwest Airlines ve Delta Air Lines'ın da aralarında olduğu havacılık sektöründeki birçok şirketin yöneticisi, 5G'nin hava ulaşımı açısından yaratabileceği tehlikeye ilişkin ortak bir mektuba imza attı.
Title
UPS Airlines, Alaska Air, Atlas Air, JetBlue Airways ve FedEx gibi şirketlerin de imzası bulunan mektupta, uçuşlarda iptal, erteleme ve güzergah değişikliğine maruz kalınabileceğine işaret edildi.
Title
Birçok büyük uluslararası hava yolu şirketi, 5G teknolojisine geçiş sürecinde oluşabilecek potansiyel riskler nedeniyle bazı ABD uçuşlarında düzenlemeye gitti.
Title
Emirates, Air India, All Nippon Airways, Japan Airlines, Lufthansa ve British Airways gibi şirketler, 5G belirsizliğini gerekçe göstererek, bazı uçuşlarda değişiklik yaptığını duyurdu.
Title
Bazı hava yolu şirketleri uçuşları askıya alırken, bazıları olası teknik sıkıntılarla en fazla karşılaşması beklenen Boeing 777 model uçakların uçuşlarını durdurdu.
Title
A&T ve Verizon'ın havalimanlarının yakınlarındaki bazı baz istasyonlarında 5G teknolojisine geçişi durdurma kararının ardından, bazı hava yolu şirketleri askıya aldıkları uçuşlara devam etme kararı aldı.
Title
Son olarak FAA, C-bandından 5G teknolojisinin kullanıma sunulmasına rağmen birçok uluslararası hava yolu şirketi tarafından kullanılan Boeing 777 uçağının bazı modelleri de dahil olmak daha fazla uçağın düşük görüş koşullarında inmesine izin verdi.
Title
Yeni 5G sinyallerinin, uçakların zorlu hava koşullarında inmesine ve kazalardan kaçınmasına yardımcı olan uçak ekipmanını etkileyip etkilemediği endişeleri kaynağını oluşturuyor.
Title
Altimetre adı verilen bu ekipman, uçak ile yer arasındaki mesafeyi ölçmek için radyo frekanslarını kullanıyor.<br><br>Havacılık uzmanları, telekomünikasyon şirketlerinin etkinleştirmeyi planladığı hücresel frekansların altimetreleri etkileyebileceğinden ve potansiyel olarak uçakları tehlikeye atabileceğinden endişe ediyor.<br><br>5G hizmeti, altimetrelerin kullandığına yakın olan ve C-bandı olarak bilinen frekansta çalışıyor.
Title
C-bant 5G, 3,7 ila 4,2 GHz aralığında çalışırken, FAA bu frekansın altimetrenin kullandığı 4,2 ila 4,4 GHz aralığına yakın olduğuna dikkati çekiyor. Endişenin asıl nedeninin de frekanslardaki bu yakınlık olduğu belirtiliyor.
Title
Avrupa Birliği'nin (AB) ise 2019'da orta menzilli 5G frekansları için 3,4 ila 3,8 GHz aralığını belirlediği biliniyor, bu frekansın ABD'de sunulan 5G hizmetindeki frekanstan daha düşük olduğu dikkati çekiyor.
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Telekomünikasyon sektörü temsilcileri ise Federal İletişim Komisyonu teknik uzmanlarına ve dünyadaki diğer düzenleyiciler tarafından yapılan analizlere atıfta bulunarak, C-bandı üzerinden bağlantıların kokpit cihazlarına müdahale etmeyeceğini savunuyor.
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ABD Ulaştırma Bakanlığı Araştırma ve Teknolojiden Sorumlu Eski Bakan Yardımcısı Diana Furchtgott-Roth, AA muhabirine, 5G teknolojisinin hava yolu güvenliği için tehdit oluşturmasının ülkeye ve vericilerin gücüne bağlı olduğunu söyledi.<br><br>George Washington Üniversitesi'nde İktisat Bölümünde Yardımcı Doçent olan Furchtgott-Roth, Amerikan 5G kulelerinin güç yayımlarının Fransa'nın 2,5 katı olduğunu ve antenlerin aşağı değil yukarıya baktığını aktardı.
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Furchtgott-Roth, ABD'de kulelerin havaalanlarına yakın olmasının bazı ülkelerdeki gibi yasak olmadığına dikkati çekerek, \"Bu, uçakların navigasyon sistemlerinin bir parçası olan altimetrelerde potansiyel parazite yol açar. Ancak FAA kötü hava veya zayıf görüş koşullarında uçakların inişine kısıtlamalar getirir, böyle uçuşlar güvenli hale gelir. FAA güvenlikten ödün vermeyecektir.\" dedi.
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FAA'nın altimetrelerin hangilerinin 5G kulelerinden etkilendiğini bulmak için testlerini sürdürdüğüne işaret eden Furchtgott-Roth, sorunlu cihazların tespitiyle sorunun çözülebileceğini ifade etti.<br><br>Furchtgott-Roth, Federal İletişim Komisyonunun ise telekomünikasyon şirketlerden antenleri aşağı yönlendirmelerini, gücü düşürmelerini ve havaalanları çevresinde tampon bölgeler oluşturmalarını isteyebileceğini kaydetti.
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FAA'nın halkın güvenliğini asla tehlikeye atmayacağını ve uçakların güvenli olmayan koşullarda inişlerine müsaade etmemeye devam edeceğini belirten Furchtgott-Roth, bu gibi durumlarda FAA'nın hava yolu şirketlerinden uçuşları iptal etmelerini veya 5G kulesinin olmadığı başka alanlara yönlendirmelerini isteyeceğini dile getirdi.
Havada 5G kaosu: Binlerce seferin iptaline yol açabilir
Uçuş güvenliğine ilişkin belirsizliğe rağmen Amerika'da C-bandından 5G hizmeti devreye girdi. Yeni 5G sinyallerinin uçakların zorlu hava koşullarında inmesine ve kazalardan kaçınmasına yardımcı olan uçak ekipmanını etkileyip etkilemediği endişelerin kaynağı oldu. ABD'li büyük hava yolu şirketleri de 5G teknolojisine geçişe yönelik hava trafiğinde kaosa yol açabileceği uyarısında bulundu.


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