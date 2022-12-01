Teknoloji Akıllı telefonlar tarih mi olacak Yerini alacak yeni bir cihaz geliyor
MOBİL DİĞER

Akıllı telefonlar tarih mi olacak: Yerini alacak yeni bir cihaz geliyor

Eski Apple çalışanları tarafından kurulan Amerikalı girişim Humane'in geliştirdiği yenilikçi cihazın, akıllı telefonların yerini alabileceği iddia ediliyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Akıllı telefonlar tarih mi olacak: Yerini alacak yeni bir cihaz geliyor
Humane

Eski Apple çalışanları tarafında kurulan Humane adlı girişim, teknoloji pazarını tamamen değiştirecek inanılmaz bir cihaz tanıtmayı vaat ediyor. Eski bir Apple tasarımcısı ve Humane'in sözcüsü Imran Chaudhri, "Akıllı telefon sonrası çağ" ve "Yapay zekanın her şeyi nasıl değiştireceği" hakkında bir konuşma yaptı ve 2023 baharında gerçekleşecek olan yeni cihazın lansmanını duyurdu.

Cihazla ilgili bir poster de çevrimiçi olarak yayımlanmış durumda. Uzmanlar ayrıca Humane'in patentlerine de erişti. Belgelere bakılırsa şirket, görüntüyü doğrudan kişinin avucunun içinde gösterecek bir cihazı piyasaya sürecek.

Yeni cihazla ilgili bilinenler:

  1. Cihaz Android üzerinde çalışacak.
  2. Aygıt bir 180 derecelik kamera, bir 3D kamera ve bir derinlik sensöründen oluşuyor.
  3. Cihaz hareketleri tanıyabiliyor.
  4. Operasyondan Qualcomm Snapdragon çipi sorumlu olacak.
  5. Giysilerin altına gizlenmiş harici bir bataryadan güç alacak.

Donanımhaber'de yer alan habere göre, son olarak, Humane akıllı gözlükleri eleştiriyor ve bu cihazların 'insan ile dünya arasında bir bariyer oluşturduğunu' belirtiyor. Ayrıca çok az kişinin bu aksesuarla dolaşmak istediğine dikkat çekiyorlar.

Bilinmeyen ise Humane ürününün bir prototip mi, yoksa seri üretime hazır bir cihaz mı olacağı. Bunun cevabı ise ancak ilkbaharda öğrenilecek.

Twitter'da 280 karakter sınırı yükseliyor: Dört katına çıkacak
TEKNOLOJİ
Twitter'da 280 karakter sınırı yükseliyor: Dört katına çıkacak

Musk'tan Twitter kullanıcılarına: Takipçi sayınız azalabilir
TEKNOLOJİ
Musk'tan Twitter kullanıcılarına: Takipçi sayınız azalabilir
Saiss 11 Atiba yedek

Saiss 11
Atiba yedek

Fas gruptan çıkmak için Kanada ile karşılaşıyor.
AYM son noktayı koydu

AYM son
noktayı koydu

Gizli ses kaydı delil sayılır mı?
Londrada taksicilik yapan Afrika vatandaşından Cumhurbaşkanı Erdoğana övgü dolu sözler: Onu çok seviyorum o iyi ve şeffaf bir adam

İki kişi öldü: Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Akıllı telefonlar <br>tarih mi olacak?

Akıllı telefonlar
tarih mi olacak?

​Eski Apple çalışanları duyurdu: Alternatif cihaz geliyor.

Asgari ücrette ilk toplantı 7 Aralık'ta.

​TİSK Başkanı Akkol: İşverenler olarak elimizi taşın altına koyacağız.

24 yıllık binanın kolonları patladı.

TOKİ projesinde 3'üncü etap kuraları bugün başladı.

Tarihi proje Ağrı-Patnos yolu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.