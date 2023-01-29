Akıllıdan önce bunlar vardı

Cep telefonları bugünkü kadar akıllanmadan önce, hayatımızda yer alan birçok teknolojik cihazla vedalaştık. Çantamızda, mutfağımızda, masamızda ve arabamızda bulunan farklı ürünler şimdi telefonlara sığmış durumda. Örneğin, 5 yıl önce son teknoloji olarak lanse edilen el kamerası, dijital masa saati kendi kulvarlarından yavaş yavaş çekiliyor. Çünkü telefonlara eklenen her özellik, geliştirilen her uygulama, teknolojik aletleri daha az kullanmamıza olanak sağlıyor.

ARTIK HER ŞEY TELEFONA SIĞIYOR

Tabii ki telefonların yarış dışı bıraktığı her cihaz ilgili sektörün yok olmasına ya da dönüşmesine neden oluyor. Ancak dijital yenilikler sayesinde herhangi bir sektördeki açık, farklı icatlarla kapanabiliyor. Bununla ilgili onlarca ve hatta yüzlerce örnek sayabiliriz. Ancak listenin tepesinde fotoğraf makinesine yer verebiliriz. Peki 3-5 sene öncesine kadar dünyaca ünlü markaların piyasaya sürdüğü dijital fotoğraf makinelerine kaç kişi ihtiyaç duyuyor?

BİR DÖNEMİN TEKNOLOJİ HARİKALARI ŞİMDİ YOK

Yeni mercek teknolojileri, yüksek çözünürlüklü kameralar sayesinde telefonumuzdan her an görüntü kaydedebiliyoruz.

Bir dönem çok popüler olan video çektiğimiz el kameralarını hangimiz hatırlıyor? Gelişen kamera sistemleri, fotokopi makinesi ve taşınabilir tarayıcıların da pabucunu dama attı. Resmi işler dışında çoğumuz fotokopiye gerek kalmadan ilgili sayfanın resmini çekip tarayabiliyoruz. Hesap makinesini sürekli kullananların sayısı da giderek azalıyor. Giyilebilir teknolojilerden olan dijital saatin bile birçok işlevini mobil uygulamalar yerine getiriyor.

DVD OYNATICI TARİH OLDU

Radyolar, müzik yükleme ve indirme programlarına yenik düşerken; DVD oynatıcılarının yerine artık cep telefonumuzdan film izliyoruz. Dijital platformlar sayesinde her türlü içeriği cep telefonundan takip ediyoruz. Gazete ve dergileri farklı uygulamalardan okuyor, herhangi bir planı telefondaki takvim üzerinden yapıyoruz. İşler öyle bir seviyede ki; ayna, adım ölçer, hatırlatıcı gibi birçok ürün ve hizmet yine mobil imkanlardan sağlanıyor. Bu listeye daha onlarca farklı örnek eklenebilir. Hayatımızda yer alan birçok tek-nolojik cihaz artık, sadece cep telefonlarına sığmış durumda.







