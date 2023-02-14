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Teknoloji

Apple Hindistan'daki üretimini artırma konusunda engellerle karşılaşıyor

Apple, Hindistan'daki üretim payını yüzde 5-6 seviyelerinden yüzde 25 seviyesine çıkarma planlarını açıklamıştı. Son duruma göre ise Apple'ın, Hindistan'daki üretimi artırma konusunda zorluklarla karşılaştığı belirtildi.

11:31 . 14/02/2023 Salı
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Apple üretimi artırma konusunda zorluk yaşıyor

Apple üretimi artırma konusunda zorluk yaşıyor

California, Cupertino merkezli şirket, ülkenin COVID ile ilgili katı kısıtlamalarının endüstriler genelinde tedarik zincirlerini çökertmesi ve Pekin ile Washington arasındaki ticaret ve jeopolitik gerilimlerin artmasının ardından üretimi Çin'den uzaklaştırma kararı almıştı.


Financial Times'ın haberine göre Hindistan'ın güneyindeki Tata Group tarafından yönetilen bir fabrikada, üretim hattındaki bileşenlerin yalnızca yarısının Apple'ın tedarikçisi Foxconn'a gönderilecek kadar iyi durumda olduğu belirtildi.


Verimin bu sebeple yarı yarıya düşmesi Apple'ın Hindistan'da hedeflediği üretimi karşılamıyor. Şirketin Hindistan'daki büyüme sürecinin kısmen lojistik ve altyapıdaki zorluklar nedeniyle yavaş olduğu da açıklamalara eklendi.


#Apple
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1 saat önce
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Apple Hindistan'daki üretimini artırma konusunda engellerle karşılaşıyor
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