Apple Hindistan'daki üretimini artırma konusunda engellerle karşılaşıyor

California, Cupertino merkezli şirket, ülkenin COVID ile ilgili katı kısıtlamalarının endüstriler genelinde tedarik zincirlerini çökertmesi ve Pekin ile Washington arasındaki ticaret ve jeopolitik gerilimlerin artmasının ardından üretimi Çin'den uzaklaştırma kararı almıştı.





Financial Times'ın haberine göre Hindistan'ın güneyindeki Tata Group tarafından yönetilen bir fabrikada, üretim hattındaki bileşenlerin yalnızca yarısının Apple'ın tedarikçisi Foxconn'a gönderilecek kadar iyi durumda olduğu belirtildi.





Verimin bu sebeple yarı yarıya düşmesi Apple'ın Hindistan'da hedeflediği üretimi karşılamıyor. Şirketin Hindistan'daki büyüme sürecinin kısmen lojistik ve altyapıdaki zorluklar nedeniyle yavaş olduğu da açıklamalara eklendi.



