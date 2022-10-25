Apple 'iPhone 14 Plus' üretimini azaltıyor

İsrail'in dünya liderlerinin telefonlarına yerleştirdiği casus: Pegasus

İsrailli teknoloji şirketi NSO tarafından geliştirilen casus yazılım Pegasus, sarsıcı iddialarla dünyanın gündeminde. Üçüncü parti uygulama mağazalarında sık sık kötü amaçlı yazılım türleri gözlemleniyor ve bazen bu yazılımlar resmi uygulama mağazalarında da karşımıza çıkabiliyordu ancak Pegasus'un şimdiye kadar tanımlanmış en gelişmiş casus yazılım olduğunu belirtiliyor. NSO Group'un hükümetlere sattığı Pegasus ile başta siyasiler, gazeteciler ve iş adamları takip edilmiş durumda. Bu isimlerden biri olan Fransa Cumhurbaşkanı Macron telefonunu ve numarasını değiştirdi.