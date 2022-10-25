Apple 'iPhone 14 Plus' üretimini azaltıyor

Pazar araştırma şirketi TrendForce'un hazırladığı rapora göre iPhone 14 Pro'nun şirketin gelirlerindeki payı, başlangıçta öngörülen yüzde 50'den yüzde 60'a yükseldi ve ileriki vadede yüzde 65'e çıkması bekleniyor.
Öte yandan raporda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonu baskılamak amacıyla faiz oranlarını artırma kararının 2023'ün ilk çeyreğinde tüketici harcamalarının kısılmasına neden olacağı ve bunun da iPhone'lara olan talebi azaltacağı tahmini yer aldı.
Söz konusu talep azalmasının üretimde yıllık bazda yüzde 14'lük azalmaya neden olması bunun da iPhone üretiminin 52 milyon adet düşmesi anlamına geldiği belirtiliyor.
- Apple, konuya ilişkin henüz açıklamada bulunmadı.