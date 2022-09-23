Apple mağazalarının önünde iPhone kuyruğu: Vatandaşlar geceden sıraya girdi

Apple’ın 7 Eylül’de düzenlediği etkinliğin ardından iPhone 14 serisinin ilk modelleri Türkiye’de satışa sunuldu. iPhone 14, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max, geçtiğimiz cuma günü başlayan ön sipariş sürecinin ardından bugün itibarıyla sahiplerine ulaşmaya başladı.
SATIŞLAR BAŞLADI
Öte yandan iPhone 14 Türkiye satışları, Apple mağazaları başta olmak üzere, zincir teknoloji mağazalarında, mobil operatör mağazalarında ve yetkili satıcılarda başladı.
SATIŞ NOKTALARI ÖNÜNDE KUYRUK OLUŞTU
Satışların başlamasıyla birlikte pek çok vatandaş iPhone satış noktalarında kuyruk oluşturdu. Apple Türkiye, konuyla ilgili olarak yayınladığı basın bülteninde, bu sabah Apple Bağdat Caddesi mağazasına, iPhone 14 ailesiyle tanışmak isteyen müşterilerin yoğun ilgi gösterdiğini belirtti. Apple Türkiye, Kimi kullanıcıların gece yarısı, kimi kullanıcıların ise sabahın erken saatlerinde yeni iPhone’lar için sıraya girdiğinin altını çizdi.